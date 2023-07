Era giunto in Italia pochi giorni prima con visto turistico: straniero tenta un furto in appartamento

Tentato furto in appartamento. Un albanese era giunto in Italia pochi giorni prima, con un visto turistico. Gli agenti di Novara l’hanno arrestato. Nello specifico, nelle prime ore del mattino, un residente aveva notato tre persone aggirarsi in zona con fare sospetto. Sospetti fondati nel momento in cui, uno dopo l’altro aggrappandosi ai tubi del gas, erano saliti sul balcone del secondo piano di un palazzo.

Furto in appartamento, i tre si sono arrampicati

Avendo visto la scena, il residente aveva chiamato il 112, chiedendo l’intervento. Intanto, una volta saliti sul balcone, avvalendosi dell’uso di arnesi atti allo scasso, i tre cercavano di introdursi nell’appartamento. Ma il provvidenziale arrivo della Volante ha sventato il furto. L’azione tempestiva della Polizia di Stato ha permesso di individuare gli uomini che alla vista degli agenti, si davano prontamente alla fuga in direzioni opposte. Gli uomini in divisa hanno raggiunto uno di loro e l’hanno bloccato.

La paura degli italiani di lasciare l’abitazione

Più di 14 furti in casa ogni ora, 340 al giorno, oltre 124.000 in un anno. Guardando i numeri ufficiali, forniti dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, si capisce come mai siano tanti gli italiani preoccupati di lasciare la propria abitazione, soprattutto durante il periodo estivo. Una paura che, come emerso dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca Emg Different, è propria di quasi 7 italiani su 10 (69%), vale a dire più di 29 milioni di individui.