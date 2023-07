Baby gang tra rapine, droga, aggressioni e lesioni. Arrestati altri giovanissimi a Torino

Aggressioni, minacce, rapine, droga, lesioni. Continua l’azione delle forze dell’ordine a Torino contro le baby gang. L’allarme è sempre altissimo, si susseguono gli episodi di sopraffazione. In poche ore sono 6 i giovani arrestati, di cui due minorenni. E quattro i denunciati. In particolare, nel quartiere Santa Rita, i militari hanno arrestato tre giovani e denunciato un minore, tutti coinvolti in un episodio di rapina. I giovani, due diciottenni e un diciannovenne, con minacce hanno aggredito fisicamente due giovani di 19 anni. Avevano come obiettivo rubare le loro catenine. I carabinieri li hanno individuati e fermati a seguito di una chiamata al 112.

Baby gang, la situazione è grave

Gli uomini in divisa hanno anche recuperata la collana che è stata restituita. La vittima ha riportato lesioni e è finita sotto osservazione in ospedale. Uno dei rapinatori, inoltre, è stato denunciato per possesso di droga. Durante una perquisizione personale è stato trovato in possesso di oltre 40 grammi di hashish e 110 euro in contanti sospettata di essere provento illecito. Le indagini proseguono al fine di identificare eventuali complici e stabilire se i giovani arrestati siano coinvolti in altri episodi simili nella zona.

Minacce, richieste di denaro e sigarette

Ma non solo. In piena notte, durante un servizio disposto dai carabinieri, un’altra azione contro le baby gang. I militari hanno arrestato un diciannovenne e due minorenni di 16 anni per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. L’episodio si è verificato in corso Cairoli angolo Lungo Po Diaz. I tre, insieme ad altri due complici non ancora identificati, hanno circondato quattro giovani italiani, due donne e due uomini. Minacciandoli, hanno richiesto denaro e sigarette.