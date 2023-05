Sgominata una banda specializzata in furti di maioliche del XIX e del XX secolo

I Carabinieri di Sciacca, collaborati da militari della Compagnia Carabinieri di Palermo San Lorenzo e della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo, hanno eseguito 5 ordinanze di misura cautelare nei confronti di altrettante persone residenti nei comuni di Sciacca, Palermo e Salemi, ritenuti parte di un’associazione per delinquere specializzata nei furti di pregiate maioliche per pavimenti prodotte tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 da diverse scuole siciliane di ceramica.

L’attività investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica di Sciacca, è stata avviata dall’arresto a Sambuca di Sicilia, di alcuni appartenenti al gruppo criminale, sorpresi, nel febbraio del 2022, mentre rubavano da una villa disabitata numerose maioliche e consentiva un’analisi mirata di alcune denunce di eventi simili presentate dai proprietari di diverse abitazioni di vecchia costruzione, perlopiù disabitate, nelle province di Agrigento e Trapani. Le indagini culminavano, nella prima fase, con diverse perquisizioni e con il ritrovamento di diverse decine di maioliche, vasi in terracotta, candelabri e argenteria varia.

Il modus operandi era ben collaudato: grazie all’ottima conoscenza del territorio, gli esponenti del gruppo individuavano gli obiettivi da colpire – vecchi casolari e abitazioni risalenti al 19° e al 20° secolo – al cui interno si introducevano di giorno per non destare sospetti. Le maioliche venivano, quindi, divelte dai pavimenti e riposte in apposite cassette di legno, venendo prelevate di notte e subito consegnate a ricettatori di Palermo.

In alcuni casi, erano proprio gli stessi ricettatori a commissionare i furti, indicando la tipologia del disegno e il colore delle maioliche richieste.

Con le misure cautelari disposte dalla Procura della Repubblica di Sciacca, è stato imposto agli appartenenti al gruppo criminale, l’obbligo di dimora nei comuni di residenza e il divieto di uscire dalle abitazioni nelle ore notturne. (ITALPRESS)