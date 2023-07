Due ragazzi magrebini fingono un malore per farsi portare in ambulanza a Riccione (video)

La telefonata al 118 è scattata con uno dei due ragazzi steso a terra, portato poi a bordo di un’a “Il mio amico è svenuto, presto, correte”., portato poi a bordo di un’a mbulanza fino a Riccione. Che era poi il vero motivo per il quale i due magrebini avevano chiesto soccorso: farsi portare nel luogo del divertimento a spese della Asl.

Ragazzi, qua siamo sperduti in campagna e ora risolviamo la situazione”, si sente all’inizio del video e poi si vedono le immagini dell’arrivo dei soccorsi. Un po’ prima i giovani se la ridono e commentano: “Viene all’ambulanza a prenderci, e chi c’ha voglia di tornare a piedi a Riccione”. Il tutto è stato registrato e pubblicato s u TikTok , generando migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Saranno indagati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. I 20enni sono stati denunciati penalmente per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. “, si sente all’inizio del video e poi si vedono le immagini dell’arrivo dei soccorsi. Un po’ prima i giovani se la ridono e commentano: “Viene all’ambulanza a prenderci, e chi c’ha voglia di tornare a piedi a Riccione”.

Denuncia penale per i due ragazzi magrebini che hanno utilizzato l’ambulanza

Il video ha totalizzato ben 50mila visualizzazioni in ventidue ore e circa 8mila like, oltre a centinaia di condivisioni.

Sull’accaduto è intervenuta l’Ausl Romagna che in una nota spiega come “gli operatori del 118 abbiano eseguito le procedure in modo corretto e puntuale, attenendosi alle informazioni fornite dal chiamante”. Allo stesso modo si sono comportati l’equipaggio, che ha trasportato il ragazzo e l’accompagnatore al pronto soccorso di Rimini, dove sono state effettuate le procedure di triage e di accettazione. Dopo alcuni minuti i giovani si sono spontaneamente allontanati dal pronto soccorso stesso.

“Stigmatizziamo in modo assoluto il fatto accaduto a Coriano. L‘Ausl della Romagna ha proceduto con denuncia penale nei confronti dei due soggetti rappresentati nel video in quanto hanno distolto mezzi di soccorso dal loro compito di istituto e creato un allarme ingiustificato”, ha sottolineato Maurizio Menarini, direttore della centrale operativa del 118 ed emergenza territoriale Romagna.

IL VIDEO SU TIKTOK