Ruba l’ambulanza per andare a ballare e rappa contro Salvini: “Ti riduco in cenere”. Il ministro lo zittisce (video)

Prima ruba l’ambulanza per andare in discoteca, poi, non contento, replica rappando (e delirando) contro Salvini che ha commentato il fatto… Il caso risale ai giorni scorsi, ma gli strascichi continuano a imperversare sui social, rilanciato da un commento del ministro delle Infrastrutture sulla vicenda. Un episodio che ha scatenato sgomento e indignazione, e che il suo artefice – un 28enne di origini dominicane, residente sull’isola d’Elba, e con precedenti di polizia – animando il contenzioso e rinfocolando un inaccettabile botta e risposta con il ministro, sta cavalcando per approfittare dei famosi 15 minuti di celebrità che non si negherebbero a nessuno…

La vicenda è nota: per raggiungere una discoteca di Capoliveri, la notte tra domenica e lunedì scorsi, un 28enne residente sull’isola d’Elba, con precedenti di polizia, per circa un’ora si era impossessato di un’autoambulanza dell’associazione di volontariato Pubblica Assistenza di Porto Azzurro. Un mezzo che era parcheggiato in Piazza Eroi della Resistenza. Il giovane si era impadronito delle chiavi lasciate in un vano esterno del veicolo. Poi, non contento, e sempre deciso ad utilizzare il veicolo come taxi privato e gratuito, dopo aver ballato in discoteca il 28enne è salito di nuovo sull’ambulanza, e in direzione di Porto Azzurro si sarebbe fermato per far salire altri giovani. Di ritorno, avrebbe quindi riposizionato l’autoambulanza nello stesso posto da dove l’aveva prelevata, sperando di non destare sospetti.

Ma i volontari della Pubblica Assistenza, sollecitati dalla ricezione di un video che inquadrava il loro veicolo nei pressi della discoteca di Capoliveri la notte precedente, l’indomani mattina hanno accertato che il mezzo era stato effettivamente prelevato. Oltre che utilizzato per percorrere circa 40 km. E poi riparcheggiato al suo posto, ma con un danno rilevante sulla fiancata destra. Così, a fronte della denuncia contro ignoti presentata dal responsabile dell’associazione, i carabinieri di Porto Azzurro hanno rapidamente individuato e denunciato il presunto autore del gesto. L’accusa che grava su di lui ora è di furto d’uso e danneggiamento aggravati.

Il commento di Salvini: «Purtroppo contro l’imbecillità una norma o un decreto non l’hanno ancora inventati»

«Purtroppo contro l’imbecillità una norma o un decreto non l’hanno ancora inventati», è il commento che il ministro Salvini riassume e commenta in un post in cui, nell’immediatezza degli eventi, scrive: «Rubano un’ambulanza per portare gli amici ad andare a ballare… Siamo impegnati sul nuovo Codice della Strada per portare più sicurezza, ma davanti all’imbecillità di chi mette a rischio la vita delle persone servono pene esemplari. Multa. E, perché no, servizio civile o militare». Polemica archiviata perché la giustizia faccia il suo corso? Ma nemmeno per sogno… Il 28enne denunciato, infatti, invece di pensare a risolvere la matassa che ha creato e ingarbugliato, ricompare in un altro video, ripreso mentre “improvvisa” una serie di frasi sconnesse e di insulti indirizzati contro il ministro leghista.

Ruba l’ambulanza e replica farneticando in stile rap contro Salvini

Frasi appuntate su un foglietto che il 28enne italo-dominicano legge a fatica. E che, farneticando, il giovane prova a rappare in un delirante video in cui, tra l’altro, replica al ministro: «Ti fotto l’ambulanza e tu non puoi, non te ne puoi accorgere». Poi, nel passaggio successivo: «Ti riduco in cenere. E passerà una vita, fra, prima che vada in carcere»… La contro-replica di Matteo Salvini non si è fatta attendere.

Un delirio di minacce e insulti

Così, sempre via Facebook, il ministro delle Infrastrutture prima cita: «Salvini, adesso ti sotterro, scemo!»… Quindi aggiunge: «Non contento del suo gesto, questo “signore” – pare con vari precedenti – che l’altra notte all’Elba ha lasciato un’intera comunità senza ambulanza, rubandola per portare gli amici a ballare. (E causando al veicolo migliaia di euro di danni), mi “dedica” minacce e insulti, spero farneticanti… Tutto a posto?». In effetti, stando al delirio del 28enne e alla sua inaccettabile rivendicazione in “versi”, sembrerebbe proprio di no…

In basso, i video sulla vicenda postati sulla pagina Facebook di Matteo Salvini