Dimentica il figlio in auto con 40 gradi, disperato tentativo di salvarlo (video)

La temperatura corporea dei bambini aumenta da tre a cinque volte più velocemente di quella degli adulti; quando vengono lasciati in un veicolo sotto il sole, la situazione può diventare rapidamente pericolosa: in una giornata calda un’auto parcheggiata al sole può infatti trasformarsi in una vera e propria fornace dopo circa un’ora, che salgono a due nel caso di un veicolo lasciato all’ombra.

Un caso tragico era accaduto recentemente in Galizia, in Spagna. Un bambino di due anni era morto dopo aver trascorso circa sei ore all’interno di un’auto in un parcheggio della multinazionale farmaceutica Lonza, nella zona industriale di Torneiros. Il bambino avrebbe compiuto tre anni in autunno. In Italia, recentemente, la piccola Stella, di appena 14 mesi, era morta dopo che il padre si era dimenticato di lasciarla all’asilo e si era diretto al lavoro, lasciandola nella vettura al sole, nel quartiere della Cecchignola.