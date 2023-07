Cultura, è asse Italia-Polonia. Sangiuliano a Varsavia: “Valori comuni per il futuro europeo”

Al via da ottobre la mostra sul grande astronomo polacco Nicolò Copernico, frutto di una solida partnership tra Italia e Polonia sul terreno della cultura e dell’arte. Ieri il ministro Gennaro Sangiuliano ha incontrato il suo omologo Piotr Glinsk a Varsavia.

Sangiuliano a Varsavia incontra l’omologo Glinsk

Il bilaterale ha confermato le profonde convergenze che uniscono Italia e Polonia. Soprattutto il valore dell’identità culturale e delle tradizioni nella costruzione dell’Ue del futuro. “Dobbiamo pensare a costruire insieme un’Europa sempre più incentrata sui valori. Le nostre nazioni hanno legami profondi, basati su radici storiche, sociali ed economiche. Nonché su una forte simpatia reciproca tra i popoli”. Così Sangiuliano. Che ribadito l’impegno di Roma perché Bruxelles protegga e valorizzi le identità culturali, “soprattutto quei valori di libertà minacciati dall’invasione russa dell’Ucraina”.

La mostra sul rinascimento al Castello Reale

Il ministro della Cultura ha poi partecipato all’inaugurazione della mostra “The Awakened – I Risvegliati, Rovine dell’Antichità e la Nascita del Rinascimento italiano”, allestita al Castello Reale di Varsavia. L’esposizione racconta, attraverso più di 160 opere (un terzo delle quali provenienti da musei italiani tra cui Uffizi, Galleria Borghese e Museo Archeologico Nazionale di Napoli). il modo in cui l’arte italiana di quel periodo abbia tratto ispirazione dai canoni estetici e spirituali dell’antichità.

“Importanti convergenze per il futuro europeo”

I due ministri della Cultura hanno affrontato diverse tematiche, tra cui lo sviluppo delle prospettive artistico-culturali dei rispettivi Stati e l’importanza della valorizzazione della storia. E hanno centrato obiettivi comuni. Al via uno scambio proficuo che porterà alla nascita di progetti importanti per l’incentivazione di produzioni cinematografiche, l’organizzazione di eventi e mostre d’arte italo-polacche. A partire dalla quella su Niccoló Copernico. “A fine ottobre – ha annunciato Sangiuliano – ospiteremo nel parco del Colosseo una mostra dedicata al grande astronomo e matematico polacco. Che nel suo periodo romano fece delle osservazioni astronomiche dal Foro”.

A ottobre mostra su Copernico al Colosseo

Durante l’incontro si è parlato anche di facilitare la mobilità degli artisti. “In Italia è famoso Mitoraj e siamo lieti che i giovani polacchi vengano presentati nel padiglione nazionale della Biennale d’arte di Venezia”, ha spiegato Sangiuliano. “Lavoreremo con l’Ambasciata e l’Istituto di Cultura italiano a Varsavia per esportare più arte contemporanea in Polonia. Mi piacerebbe anche valutare insieme un programma congiunto di sostegno alle residenze per giovani artisti sul modello realizzato con la Francia”.

Oggi la visita al museo delle fosse di Katyn

La due giorni a Varsavia proseguirà oggi con la deposizione di fiori al museo delle fosse di Katyn e un seminario sulla figura di Gustaw Herling, scrittore perseguitato dallo stalinismo dopo aver combattuto contro i nazifascisti. Herling ha vissuto a lungo a Napoli dove sposò la figlia di Benedetto Croce, Lidia.