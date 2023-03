Sangiuliano: l’identità italiana e la cultura sono elementi fondamentali, la forza della Nazione

«Quando si va nel mondo e si parla con le persone, si percepisce una voglia d’Italia. La nostra identità è un’essenza fondamentale». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla conferenza “Il Soft Power dell’Italia”, all’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma. «La più grande forza che è una nazione possa avere e possa sviluppare è la sua capacità di conoscenza e di cultura», che «ci fa fuoriuscire da una dimensione primordiale e ci fa conquistare la dimensione più avanzata», spiega. «L’altro grande tratto distintivo, insieme alla cultura, è l’affermazione di un’identità forte che sia all’antitesi di quel pericolo dell’uomo “diluito”», prosegue Sangiuliano. «Il compito del ministero della Cultura è quello di esaltare, far crescere, rendere visibile nel mondo questo immaginario italiano», della cui «grandezza dobbiamo essere consapevoli. Il mio appello è proprio per la consapevolezza dell’immaginario italiano, per proiettarlo poi in tutto il mondo». (ITALPRESS).