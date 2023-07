Seduta incandescente a Montecitorio alle prese con il via libera alla commissione parlamentare d’inchiesta sul covid. Un boccone troppo amaro per l’allora premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Sanità Roberto Speranza. Che scelgono la strada dell’Aventino, seguita dal Pd di Elly Schlein e dai Verdi.

Scintille tra 5Stelle e Fratelli d’Italia

Tra i più agitati tra le schiere grilline il vicecapogruppo Riccardo Ricciardi, protagonista di un brutto gesto all’indirizzo dei banchi di Fratelli d’Italia. A denunciare il fuor d’opera, che forse sarebbe rimasto sconosciuto, è Giovanni Donzelli. Che chiede sanzioni per l’intemperante collega. Era in corso uno scambio di battute sul ruolo di Regioni, Stato e comuni durante l’emergenza pandemica quando volano parole grosse tra maggioranza ed opposizione. E il vicecapogruppo pentastellato perde le staffe.

Donzelli denuncia il gesto da bullo di Ricciardi

“Voglio segnalare all’Aula, e chiedo che venga verificato e che ci siano i dovuti provvedimenti, che il vicepresidente del M5S Ricciardi ha fatto il segno, come se fossimo in un’osteria da bar, ‘ti aspetto fuori, vieni fuori'”, protesta Donzelli. “Credo che sia indecoroso verso quest’Aula e che debba essere gravemente sanzionato perché questo è un atteggiamento indecente, bulletti che vogliono fare gli arroganti”.

Rampelli: andremo alla verifica dei filmati

Immediato l’intervento del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. “Io non ne ho avuto contezza, nel caso fosse accaduto spero che il deputato Ricciardi intenda scusarsi. In caso contrario andremo a verificare con i filmati”. Le scuse, però, non arrivano. Rampelli ne prende atto e conferma: “andremo alla verifica”. E Var sia.