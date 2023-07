Black out e panico nella metro a Roma: passeggeri bloccati nei vagoni per oltre mezz’ora (video)

Per le conseguenze del black out (interruzione dell’alimentazione elettrica da rete esterna) è saltata linea metro a Roma della linea A. Le prime difficoltà si sono verificate dall’inizio servizio alle 6, così che Atac ha dovuto momentaneamente sospendere il servizio della metro A nel tratto Ottaviano-Battistini per riconfigurare il sistema di alimentazione elettrica isolando alcuni gruppi di alimentazione.

Alla fermata Baldo degli Ubaldi passeggeri imprigionati nella metro

Tra le conseguenze più drammatiche del black out, i passeggeri prigionieri della metro. In decine sono infatti rimasti per mezz’ora bloccati dentro a un vagone alla fermata Baldo degli Ubaldi. Senza aria condizionata e senza linea telefonica, dalle 8:30 alle 9 di questa mattina. “Siamo rimasti mezz’ora bloccati nel vagone senza aria condizionata e con il cellulare che non prendeva – dice un viaggiatore – Mentre eravamo a bordo ci hanno comunicato che c’era un problema di elettricità. Arrivati a Baldo degli Ubaldi, poi, ci hanno fatto scendere tutti e hanno sospeso il servizio, ho dovuto proseguire con altri mezzi”. Secondo alcuni testimoni, nel trambusto una donna incinta si è sentita male.

L’ironia dei romani sul black out: “Che romantica la metro a lume di candela”

Non mancano le ironie social: “Nuove esperienze mistiche firmate #Atac stamattina alla fermata metro di Battistini: stazione al buio e problemi di alimentazione sulla linea A”. Un altro viaggiatore posta una foto della stazione di Cipro illuminata da una luce fioca. “Metro A Cipro. Romanticismo a go go. Il lavoro può attendere”.