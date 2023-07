Bill Clinton è arrivato a Roma con una corte di 14 persone: si è portato anche l’assaggiatore personale

Ha suscitato la curiosità più dei giornalisti di gossip che dei reporter politici la visita a Roma dell’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Non è un caso che i siti che hanno dedicato maggior spazio alla presenza nella Capitale di Clinton siano stati Dagospia e Gambero rosso.

Il primo boccone della cacio e pepe è andato all’assaggiatore personale

La rivista gastronomica ha ricostruito la cena di martedì sera a via Veneto del marito del 76enne leader politico. «Si sono presentati in 15 da Vladimiro – tra scorta, poliziotti in borghese e assaggiatore personale. Quest’ultimo ha provato la pasta prima del presidente, non certo per controllare la cottura, ma per motivi di sicurezza, ovviamente». E proprio l’immagine dell’assaggiatore personale che siamo abituati ad associare agli imperatori dell’antica Roma ai potenti degli stati dittatoriali e non certo all’uomo che ha guidato la più grande democrazia del pianeta dal 1993 al 2001.

Tra gli altri aspetti più commentati della gita romana di Clinton, le foto scattate dall’ex capo di stato Usa con altre personalità della vita pubblica italiana, tra le quali Maurizio Lupi. Nel viaggio di soli due giorni nella Capitale di Clinton è a Roma ufficialmente per l’udienza privata con Papa Francesco. Un’udienza ammantata nel mistero, visto che dell’incontro non sono stati forniti dettagli.

Clinton prima della tappa a Roma era stato in Albania

Clinton era già stato in Vaticano per un incontro ufficiale nel giugno del 1994 da presidente degli Stati Uniti d’America, accompagnato dalla moglie Hillary per incontrare il papa di allora, Giovanni Paolo II.

Prima di Roma, l’ex presidente ha visitato l’Albania e la sua Capitale, Tirana. Il premier albanese, Edi Rama, ha accolto Clinton all’aeroporto per la sua prima visita nel Paese balcanico. “Con il presidente Bill Clinton, amico di una vita della nazione, che ha appena messo piede in Albania per la prima volta”, la didascalia della fotografia pubblicata da Rama su Facebook.

