Ancora bambini annegati: muore in mare a dieci anni in Sardegna. Salve le due sorelle

Ancora bambini annegati. Questa volta è successo in Sardegna, nello specchio di mare di Porto Alabe, a Tresnuraghes nell’Oristanese, dove una bambina di 10 anni è morta annegata nel pomeriggio. Ricoverata in ospedale con una sindrome da annegamento la sorella di 15 anni; visitata anche l’altra sorella di 17 anni, che non avrebbe avuto conseguenze. Sul posto sono giunti il 118 e la Capitaneria di Porto. La tragedia di oggi in Sardegna arriva poche settimane dopo la tragica vicenda di Manfredonia, con la morte di Daniel e Stefan, due fratellini rumeni di 6 e 7 anni, figli di braccianti agricoli, morti annegati in un vascone per la raccolta d’acqua per irrigazione, nelle campagne del Foggiano.

Troppe morti in acqua . I casi dei bambini annegati

Sono stati tanti i casi dei bambini morti in acqua, prevalentemente in piscina, nelle ultime settimane. Cinque giorni fa in provincia di Vicenza, un bambino di appena due anni era morto annegato nella piscina di un’abitazione privata. La piscina si trovava nel cortile dell’abitazione. Non una gonfiabile, ma una piscina vera e propria, con bordo a sfioro dell’acqua. Tre giorni fa, invece, in Salento, un bimbo di 2 anni e mezzo era morto nella piscina di una villetta di Contrada Ucceri a Taurisano, in un vascone in muratura grezzo. Sul posto erano giunti prontamente la polizia e i sanitari del 118, che, nonostante tutti i loro sforzi, non erano riusciti a rianimare il piccolo.

Ad Oristano muore in mare anche una turista straniera

Il giovedì nero di Oristano ha registrato un altro decesso in mare. Una turista straniera di 41 anni è morta annegata a Is Arenas, nel Comune di Narbolia. La tragedia è avvenuta poco prima delle 19. La donna, nonostante il forte vento di maestrale e le condizioni del mare, ha deciso di tuffarsi in acqua per rinfrescarsi. Si è allontanata dalla riva e a causa della corrente non è più riuscita a fare rientro. La donna è stata velocemente inghiottita dalle onde. Alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia si sono subito tuffati in mare per soccorrerla, l’hanno raggiunta e trasportata a riva. Sul posto sono poi arrivati il 118 e la Capitaneria di porto. I medici hanno tentato a lungo di rianimare la turista ma non c’è stato nulla da fare.