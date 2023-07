Al Bano è pronto a tornare in gara a Sanremo: “Dopo Amadeus, mi piacerebbe Bonolis”

Sogna di tornare a Sanremo da solo. Al Bano, in un colloquio con l’Adnkronos, confessa ironico di soffrire di ‘’Sanremite acuta”. Una patologia che viene da lontano.”Ognuno di noi ha un difetto, l’ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata. Ho già un brano pronto dallo scorso anno. Ma poi, quando Amadeus mi propose di andare come Super Ospite sul palco dell’Ariston assieme a Morandi e Ranieri, non ho potuto rifiutare l’invito”, racconta il leone di Cellino San Marco.

Al Bano è pronto a tornare a Sanremo da solista

Al Bano, insomma, è pronto per calcare di nuovo il palco dell’Ariston. Ma rigorosamente da solista. “Sono nato solista e morirò solista”’, sottolinea il cantante che ha partecipato alla gara ben 15 volte (10 da solista e 5 in coppia con l’ex moglie Romina Power). Ha nel cassetto un brano “molto bello, ma sai, è passato un anno, vedremo…”. Non vuole sbilanciarsi.

“Amadeus è perfetto. Dopo mi piacerebbe Bonolis”

Il suo apprezzamento per Amadeus è noto. “È la persona perfetta”, dice del mattatore, per la quinta volta direttore artistico e conduttore di Sanremo. ” Anche grazie a lui Sanremo è diventato ancora più internazionale. I Maneskin ad esempio nascono da una sua idea”. E dopo Amadeus? “Mi piacerebbe molto rivedere Paolo Bonolis”’.

Sogna di tornare a Mosca dopo la guerra

Al Bano, in tournée per tutta l’estate, non solo in Italia, non nasconde la sua voglia di tornare presto a cantare anche in Russia. “Lo farò quando finirà questa guerra. Voglio fare un grande concerto per la pace”. Al Bano, che a Mosca è stato di casa ed è molto apprezzato dal pubblico russo, spera nell’azione diplomatica e si appella anche alla premier Meloni. “Vorrei che Putin tornasse ad essere l’uomo che ho conosciuto”, dice ancora amareggiato. “Un uomo che era il più occidentale dei russi, un vero e proprio amante della cultura occidentale”.

Basta con i gossip inventati. Nessun ménage a 3

Poi il discorso scivola sul personale, sui continui gossip sulla sua vita privata, di cui l’artista è molto seccato. “Basta con questa storia del Ménage à trois! Nella mia famiglia la parola divorzio non c’è mai stata. L’ho fatto perché ho dovuto accettare le esigenze della mia ex signora ( Romina Power, ndr). Che ha sentito il bisogno di andar via e di fare tutte le sue scelte, sacrosante ma che non condividevo”.

“Con Romina ho un ottimo rapporto, Loredana è la mia compagna”

Con Romina ha un ottimo rapporto. “Il nostro è un rapporto professionale e umano visto che è la madre dei miei quattro figli. Cantiamo insieme io lo faccio con piacere”. La Lecciso? “È la mia compagna – taglia corto – vivo con lei e mi ha dato altri due figli. I giornali devono fare gossip e li fanno scrivendo stupidaggini’’.