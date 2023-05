Al Bano attacca Damiano: “Fare pubblicità alla canna? Un esempio distruttivo, una pessima idea”

”Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello”. Parola di Al Bano che, intervistato dall’Adnkronos, non si fa pregare per dire la sua foto pubblicata da Damiano dei Maneskin su Instagram, che lo ritrae nudo con uno spinello in bocca. E che ha scatenato un ciclone di polemiche sui social.

Al Bano contro Damiano: un esempio di distruzione per i giovani

“Il tour è finito significa che starò nudo a fumare canne tutto il giorno”. La frase pubblicata dal frontman dei Maneskin su Instagram. Accanto a una foto che lo ritrae sorridente e completamente nudo sul letto. Con un cuoricino nero a coprire le parti intime e con con uno spinello in bocca. ”Ognuno della sua vita può fare quello che vuole”, continua il popolare cantante. “Però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”.

“Lo spinello? Io preferisco mostrare un’altra realtà”

Un tema che riguarda da vicino l’artista di Cellino. San Marco. Al Bano, che recentemente in una intervista rilasciata al settimanale Oggi in vista del suo ottantesimo compleanno, aveva rivelato per la prima volta che a causare la rottura tra lui e Romina furono le ”troppe canne”, ammette: ”Ho pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di essere contro la marijuana. Ma non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l’ho vissuto sulla mia pelle”. Lo spinello e il nudo ormai è diventato il linguaggio delle nuove generazioni – prosegue – i cantanti devono scioccare per attirare l’attenzione del loro pubblico. Io preferisco mostrare una realtà diversa, bella, interessante, a contatto con la natura e a contatto con il sole che nasce e che va a dormire: è quella la vera droga”.