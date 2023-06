Violenza in Brasile, ex studente spara all’impazzata in una scuola e uccide una sedicenne

Drammatica sparatoria in una scuola in Brasile che si conclude con una vittima. Una ragazza di appena 16 anni è stata uccisa e diverse persone sono rimaste ferite a causa dell’aggressione di un ex studente della scuola pubblica Professora Helena Kolody a Cambe, nello stato di Parana nel sud del Brasile. Dopo essere entrato nell’edificio, ha iniziato a sparare all’impazzata.

Brasile, ex studente spara a scuola e uccide una studentessa

Lo rende noto il governo brasiliano spiegando che l’aggressore, che è entrato a scuola chiedendo di rivedere i vecchi registri, è stato arrestato. Il governatore Ratinho Junior ha dichiarato tre giorni di lutto. Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha affermato che è ”fondamentale che il Paese trovi un modo per costruire la pace partendo dalle scuole”. Su Twitter, Lula ha scritto che “un’altra giovane vita è stata presa dall’odio e dalla violenza che non possiamo più tollerare nelle nostre scuole e nella società”.

Una lunga scia di violenze giovanili

Non si contano in Brasile episodi di violenza analoghi. L’ultimo, lo scorso novembre, quando sono state attaccate due scuole di Aracruz, nello Stato brasiliano dell’Espirito Santo. Undici persone sono state ferite e tre uccise: due insegnanti e uno studente di 12 anni. L’autore della strage è stato arrestato: ha 16 anni ed è un ex alunno di uno dei due istituti scolastico espulso qualche mese fa. Il ragazzo ha ammesso di aver pianificato l’attacco negli ultimi due anni.