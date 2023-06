Vercelli, paura in chiesa, tenta di rapire alla madre la figlia di 5 mesi: bloccata e denunciata

Momenti di paura in una chiesa di Vercelli in pieno centro cittadino, dove una donna ha tentato di rapire la figlia a una mamma che era seduta tra i banchi con accanto il passeggino con la piccola di appena 5 mesi. Un tentativo, quello di portare via la bimba alla madre, che la giovane ha esperito con insistenza e a più riprese. Prima avvicinandosi alla bambina e cercando di mettere le mani sulla carrozzina. Poi sostenendo con veemenza che quella fosse la sua bambina.

Vercelli, giovane donna tenta di rapire a una madre la figlia di 5 mesi

Sono attimi di choc, di apprensione e di angoscia. Attimi in cui la madre della neonata ha temuto il peggio. Poi, vista l’insistenza della donna, la madre si è precipitata fuori dalla chiesa e, una volta fuori l’edificio, ha chiesto disperatamente aiuto ai passanti. Segnalato l’allarme, la polizia è arrivata tempestivamente sul posto e si è messa sulle tracce della giovane, che nel frattempo si era a sua volta allontanata dalla chiesa.

Prima prova a impossessarsi del passeggino, poi insiste a dire che quella bambina è sua figlia

Una fuga durata poco la sua: gli agenti, infatti, l’hanno trovata poco dopo intercettandola a breve distanza grazie alla descrizione della madre della piccola. Una madre che, ritrovatasi faccia a faccia con uno degli incubi più inquietanti che ci si possa ritrovare a vivere, una volta tranquillizzata è stata in grado di fornire ai poliziotti informazioni utili all’individuazione della giovane ricercata che ora, denunciata, dovrà rispondere di tentata sottrazione di persone incapaci.