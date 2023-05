Tenta di rapire un bimbo di 2 anni nel centro di Milano: fermata una 21enne di origine nordafricana

Una donna di 21 anni italiana di origine nordafricana è stata denunciata per sequestro di persona dai Carabinieri dopo aver tentato di rapire un bambino di due anni domenica pomeriggio intorno alle 18.15 in piazza Gae Aulenti a Milano.

Domenica pomeriggio la famiglia passeggiava vicino alla fontana: il piccolo stava giocando con altri bambini vicino alla fontana mentre i rispettivi genitori erano a poca distanza. La ragazza nordafricana si è avvicinata al piccolo, lo ha preso in braccio ed è scappata verso la stazione. A un certo punto si è avvicinata al gruppo la giovane che ha iniziato a parlare con il bimbo. Poi all’improvviso lo ha preso in braccio e si è allontanata repentinamente in direzione della stazione Porta Garibaldi.

La scena è stata notata dal padre del bambino, un 41enne milanese, rimasto a sorvegliare i due figli e il figlio di un’amica, mentre le madri entravano in gelateria. All’improvviso, sono spuntate due donne, tra cui una 21enne residente in zona San Siro con precedenti per furto e problemi di natura psichiatrica, che si è avvicinata al bambino di 2 anni e ha iniziato a parlarci, rivolgendogli frasi senza senso; poi lo ha preso in braccio e si è incamminata verso la scala mobile che porta alla stazione Garibaldi.

Dopo un primo momento di smarrimento, il papà del bambino ha gridato di lasciare andare il piccolo. «Cosa fai? Mettilo giù», le avrebbe urlato. L’uomo ha subito inseguito e bloccato la donna dopo poco meno di cento metri.

Nel frattempo erano stati chiamati i militari del nucleo radiomobile che hanno poi ricostruito l’episodio. Dai primi accertamenti la donna risulta avere problemi di natura psichica.