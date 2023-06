Vento di destra anche in Spagna. Il sondaggio: Popolari e Vox verso la maggioranza assoluta

L’Europa vira a destra e presto anche la Spagna potrebbe confermarlo ulteriormente. È questo, in estrema sintesi, il risultato consegnato dal sondaggio di 40dB per il quotidiano El Pais, che rileva un consolidamento del blocco di centrodestra a poco più di un mese dalle elezioni del 23 luglio prossimo. Se si votasse oggi, infatti, il Partito popolare (Pp) vincerebbe le elezioni con il 33 per cento dei voti davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, al 28,3 per cento. I popolari otterrebbero 136 seggi, 47 in più di quelli che attualmente conta al Congresso dei deputati.

Il sondaggio commissionato da El Pais

Se poi il Pp, come ha già fatto in molte regioni e città, si alleasse conta destra di Vox, i seggi salirebbero a 174 seggi. Solo due in meno della maggioranza assoluta. Secondo il sondaggio, Vox sarebbe addirittura la terza forza politica della Spagna con il 13,8 per cento delle preferenze. Una percentuale che consentirebbe al partito di Santiago Abascal di stare davanti alla coalizione guidata dalla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, che include tra le varie sigle Unidas Podemos. La rilevazione di 40dB, basato su duemila interviste realizzate tra il 12 e il 14 giugno, mostra anche che i messaggi della campagna della destra sono stati finora molto più efficaci di quelli della sinistra.

Un terzo degli elettori socialisti non rivoterebbe Sanchez

Solo il 62 per cento degli elettori socialisti del 2019 si è infatti detto convinto di replicare il sostegno al partito di Sanchez. Venti punti percentuali in meno rispetto alla fedeltà di voto del Pp (82 per cento). Il Partido popular, dunque, consolida il suo vantaggio sui socialisti e, insieme a Vox, sfiora la maggioranza assoluta. In quest’ultimo caso, a consentire al leader dei Popolari spagnoli Alberto Nunez Feijóo di diventare premier potrebbe arrivare l’astensione dei parlamentari delle Canarie e della Navarra. Il sondaggio evidenzia, infine, che, al momento, l’avversione dell’elettorato nei confronti del premier socialista uscente mobilita di più del timore dell’ingresso della destra al governo.