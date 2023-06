Usa: torna l’incubo del lockdown e delle mascherine. Non è il covid ma l’allerta fumi per gli incendi in Canada

Inquinamento alle stelle nelle principali città Usa. “State a casa o indossate le mascherina”. Succede a Washington e a New York, dove l’allerta per la qualità dell’arrivo è massimo, a causa degli incendi in Canada. Le autorità statunitensi hanno decretato che il livello di pericolosità dell’aria è viola, il più alto. E gli Usa rimpiombano nell’incubo del lockdown come ai tempi dell’emergenza covid.

Usa, torna l’incubo delle mascherine e del lockdown

La città è avvolta in una foschia grigia e si sente un forte odore di bruciato. Agli abitanti della capitale americana è stato consigliato di non uscire di casa o di indossare, appunto, la mascherina. Le stesse indicazioni che già da ieri erano state date ai cittadini di New York. Che da diverse ore ormai sta soffocando nei fumi sprigionatisi dalla catena di incendi in Quebec, che hanno raggiunto la capitale e gran parte del nord est del Paese. L’aeroporto LaGuardia di New York ha sospeso nuovamente i voli in arrivo a causa della bassa visibilità dovuta al fumo e alla cenere. Non è escluso che misure simili siano prese per gli scali di Washington, Philadelphia e Charlotte.

Cento milioni di americani sotto il fumo degli incendi canadesi

Insomma anche oggi oltre 100 milioni di persone si sono svegliate nell’America settentrionale sotto una cappa arancione, con la qualità dell’aria data a livelli pericolosi. A New York si stanno distribuendo oltre un milione di mascherine alle persone che devono recarsi fuori casa, ha reso noto la governatrice Kathy Hochul che ha esortato chi può a rimanere in casa. L’emergenza più alta resta proprio a New York, dove l’indiced Aqi ha raggiunto quota 342. Si tratta di un livello ritenuto “pericoloso” per tutti i residenti. Rendendo la Grande Mela la città più inquinata al mondo.

New York la città più colpita, sospesi i voli in arrivo per fumo e cenere

La fitta foschia ha nascosto il sole e reso l’aria talmente irrespirabile da far tornare le mascherine, abbandonate nel post pandemia. La qualità dell’aria peggiora e i pompieri stanno distribuendo gratuitamente le N95, simili alle FFP2 diventate di uso comune durante la pandemia. Il sindaco, Eric Adams, ha esortato i residenti a usare le mascherine all’aperto per mettere il naso e la gola al riparo da irritazioni. Il peggioramento della qualità dell’aria che “stiamo sperimentando è un evento senza precedenti”, ha detto il sindaco.

Biden telefona a Trudeau per fornire assistenza

Il presidente Joe Biden ha chiamato Justin Trudeau per offrire l’assistenza degli Stati Uniti per spegnere i vasti incendi boschivi in Canada. Responsabili dell’enorme nube di fumo e cenere che sta rendendo l’aria irrespirabile in decine di città del Nord America. “Il presidente ha ordinato al suo team di dispiegare tutti i mezzi federali dei vigili del fuoco che possano rapidamente aiutare a sopprimere l’impatto degli incendi per le comunità canadesi ed americane”, ha reso noto la Casa Bianca. Che è stata costretta a rinviare la cerimonia per celebrare il Pride Month. Che si sarebbe dovuta tenere all’aperto nel South Lawn. Le celebrazioni del Gay Pride sono state rimandate a sabato, nella speranza che per quel giorno sarà migliorata la qualità dell’area nella capitale.