Usa, Biden troppo anziano per fare il leader? C’è chi lo batte, ma molti sono teste coronate…

La caduta di Joe Biden durante la cerimonia di consegna dei diplomi ai nuovi cadetti della Us Air Force Academy in Colorado ha riacceso il dibattito sulla sua età del presidente e, soprattutto, sull’opportunità che, a 81 anni, si candidi, come ha annunciato, per il secondo mandato. In soccorso di Biden è arrivato un rapporto del Pew research center (Prc), che ha messo in evidenza come l’attuale inquilino della Casa Bianca non sia affatto il leader più anziano del mondo e, anzi, si trovi in ottima compagnia di ottuagenari e più alla guida di diverse nazioni nel mondo.

Gli over 80 che governano nel mondo

In cima alla classifica dei leader più anziani c’è il 90enne presidente camerunese Paul Biya, di ben 10 anni più anziano di Biden. Dietro a Biya, si trova il presidente dell’Autorità palestinese, Mahmud Abbas, 88 anni. Medaglia di bronzo per il re Salman dell’Arabia Saudita, con 87 anni. Quarto posto per re Harald V di Norvegia, 86 anni, seguito dal coetaneo emiro del Kuwait Nauaf al-Ahmed al-Sabah, dal leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, che ha appena compiuto 84 anni, dalla regina Margherita di Danimarca, 83 anni e dal presidente irlandese Michael Higgins, 82 anni. Due dati però emergono: in diversi casi non si tratta di leader eletti, ma di sovrani, e nessuna delle leadership citate è paragonabile a quella Usa.

L’età media si attesta tra i 50 e i 60 anni

Di contro dall’analisi del Prc emerge che la maggior parte dei leader internazionali ha tra i 50 e i 60 anni, mentre il 18% di loro ha circa 40 anni. Sempre il 18% dei leader ha circa 70 anni, mentre gli over 80 come Biden costituiscono il 5%. L’età di Biden è sempre stata oggetto di discussione, sin dalla sua elezione nel novembre 2020, quando, a 78 anni, è diventato il presidente americano più anziano di sempre. I sondaggi indicano che la maggioranza degli americani è preoccupata riguardo la sua età e lo considera inadatto alla carica che ricopre.

L’ironia di Donald Trump sulla caduta di Biden: “Cose da pazzi”

Dopo l’episodio della caduta, l’ex presidente, Donald Trump, che tra qualche giorno compirà 77 anni e che si è ricandidato anche lui, ha ironizzato, definendo l’episodio “una cosa da pazzi”. Nonostante le critiche ricevute e l’ironia diffusa sui media, Biden ha intenzione di presentarsi alle presidenziali del 2024, quando avrà 82 anni. Se dovesse ottenere un altro mandato, resterebbe alla Casa Bianca fino a 86 anni.