Paura per Biden: clamorosa caduta durante una cerimonia pubblica. L’America s’interroga (video)

Attimi di paura per Joe Biden che durante la consegna dei diplomi ai cadetti dell’Air Force, a Colorado Springs, è scivolato e ha compiuto una rovinosa caduta sul palco. Come si vede dalle immagini che stanno girando sui Social il presidente, che ha 80 anni, si è accasciato sulle ginocchia poi è stato aiutato a rialzarsi dagli stessi membri dell’Air Force.





Successivamente, Biden è rimasto in piedi per tutto il resto della cerimonia ed è sembrato in buone condizioni.

“Sta bene – ha scritto su Twitter il Direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Ben LaBolt – c’era un sacco di sabbia sul palco mentre stringeva le mani”. Biden, il più anziano presidente degli Stati Uniti, è caduto in diverse occasioni da quando è alla Casa Bianca e questo ha sollevato interrogativi sulle sue condizioni di salute a fronte della sua candidatura per un secondo mandato nel 2024.

In precedenza, parlando ai laureati, Biden aveva celebrato il loro lavoro nella misura in cui ha esposto le sfide che li attendono.

L’ennesima rovinosa caduta di Biden accende gli interrogativi sul prossimo mandato

“Abbiamo i migliori militari nella storia del mondo”, ha detto. “E te lo sei guadagnato. Questo giorno è il giorno da festeggiare. E come tuo comandante in capo, sono onorato di essere qui”.

Non è la prima rovinosa caduta del presidente Biden: in campagna elettorale Donald Trump aveva puntato anche sull’aspetto fisico, sottileando le scarse condizioni psicofisiche del leader democratico. Anche la caduta di Colorado Springs diventerà materia per la campagna elettorale.