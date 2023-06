L’ultima folle censura Usa: nello Utah Bibbia vietata a scuola perché contiene “volgarità e violenza”

Benché il distretto scolastico di Davis abbia riconosciuto che la Bibbia non viola la nuova legge, ha comunque ritenuto che contiene “volgarità o violenza non adatte agli studenti più giovani”. L’articolo ricorda anche che inizialmente il ricorso del genitore anti-Bibbia era stato respinto, mentre ora è stato accolto con la giustificazione che la Bibbia è una “lettura impegnativa” per i bambini. “Tradizionalmente, in America, la Bibbia è meglio insegnata e meglio compresa, in casa e intorno al focolare, come famiglia”, ha scritto su Facebook il deputato repubblicano dello Utah Ken Ivory.

Il sospetto che i liberal Usa utilizzino la Bibbia come strumento contro i repubblicani