Shoah, Sangiuliano: “Combattiamo tutti gli antisemitismi. Ce n’è anche uno di sinistra”

Il governo Meloni ha ben presente la piaga dell’antisemitismo. Il ministro Gennaro Sangiuliano sgombra ogni ombra di dubbio. E lo fa parlando a Roma al convegno promosso dalla Fondazione Museo della Shoa dal titolo “Lotta all’antisemitismo nei media italiani”.

Sangiuliano: l’antisemitismo è una piaga

“Appartengo a un esecutivo che, lo ricordo, ha finanziato per la prima volta la creazione del Museo della Shoah a Roma”, dice ricordando gli atti concreti di Palazzo Chigi. “Abbiamo anche finanziato i lavori di restauro della Sinagoga di Milano insieme alla comunità ebraica della città lombarda”. Il ministro della Cultura plaude all’iniziativa, quanto mai opportuna e necessaria.

“Ne esiste anche uno di sinistra”

“L’antisemitismo è ancora una piaga del nostro tempo. Non dobbiamo nasconderci, esiste un antisemitismo abominevole nazifascista. Ma esiste anche quello di sinistra, non possiamo negarlo. Dobbiamo combattere ogni forma di antisemitismo”. Parole, del resto, testimoniate dalla storia.

Bisogna scardinare i pregiudizi

Si tratta di un tema essenzialmente culturale. “Bisogna scardinare il pregiudizio verso gli ebrei e Israele attraverso la cultura. La cultura ebraica in particolare è un pilastro fondamentale del mondo”, dice ancora Sangiuliano, ministro e giornalista. Che, in un’altra occasione – i 145 anni del Messaggero – elenca tutte le iniziative del ministero per lo sviluppo degli asset strategici, cinema, arte e cultura.

Abbiamo centrato tutti i 9 obiettivi

Dalla candidatura a Expo 2030 («Per cui ci stiamo battendo ad ogni incontro con una delegazione straniera»), fino ovviamente al Pnrr. Che per Roma non prevede solo l’eliminazione delle barriere architettoniche in tutti i musei, ma il grande progetto per Cinecittà. “Gli Studios di Cinecittà devono riguadagnare quel ruolo che hanno recitato negli anni 50 e 60, quando era considerata la Hollywood europea”.