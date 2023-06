Selvaggia Lucarelli imbarazzante su Giulia Tramontano: “No alla raccolta fondi, la sorella è ricca”

Selvaggia Lucarelli imperversa anche dalla Cina, dove è in vacanza e posta centinaia di foto sui Social, per commentare la tragica morte di Giulia Tramontano. Lo fa a modo suo, palesando zero empatia nei confronti della famiglia della vittima. Si schiera infatti ferocemente contro la raccolta fondi: il motivo? La famiglia è già ricca, a detta dell’ex giornalista (ha scelto infatti di cancellarsi dall’albo).

Selvaggia Lucarelli, imbarazzante intervento sulla famiglia di Giulia Tramontano

«A me dispiace dover dire anche questa volta la stessa cosa, ma non capisco cosa c’entri una raccolta fondi con la morte tragica di una ragazza», ha scritto nelle sue stories Instagram la Lucarelli intervenendo sulla morte di Giulia Tramontano.

«Non capisco – prosegue la Lucarelli nel suo post scritto dalla Cina – perché la famiglia andrebbe aiutata economicamente senza che si sappia se ha reali difficoltà (dal profilo della sorella non si direbbe). Non capisco perché aprire una raccolta fondi piena di condizionali, di espressioni vaghe quali “eventuali costi”, ‘in parte devoluti’. Davvero bisogna smetterla con questa storia di ritenere che le tragedie si riparino con il denaro».

“La sorella va in vacanza in posti esotici, non le servono i soldi”

«Dopo aver visto che la sorella della compianta Giulia si è detta favorevole alla raccolta, la Lucarelli ha aggiunto in un’altra storia: “Ora ovviamente si ripeterà lo schema di sempre: la sorella, che sta promuovendo la raccolta fondi, risponderà piccata e, in quanto parte della tragedia, per molti avrà ragione a prescindere. È su questo ‘a prescindere’ che dobbiamo lavorare. L’onda emotiva non si deve tradurre automaticamente in raccolte fondi salvo casi eccezionali in cui il denaro rappresenti l’elemento di riparazione di un torto o un problema. Qui i soldi non c’entrano nulla».

La Lucarelli è specializzata nelle polemiche con le famiglie in lutto: vedi caso Valdiserri

Non è la prima volta che la giudice di Ballando con le stelle interviene, a sproposito, sui fatti di cronaca. La Lucarelli, prima di intervenire su Giulia Tramontano, aveva fatto una clamorosa gaffe su Francesco Valdisserri. Il tutto solo per attaccare, gratuitamente, la Meloni, che era andata ai funerali del figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Luca Valdiserri e Paola Di Caro. A quel punto, la Lucarelli, anziché chiedere scusa per lo scivolone mediatico, si era incaponita in una incredibile polemica con la famiglia in lutto. “Un modo semplice per scatenarmi addosso un po’ di odio aggratis”, ha replicato la blogger, sputando altro veleno che non serviva a nessuno.

La controreplica di Andrea Di Caro non si era fatta attendere. Una replica che ha umiliato la diretta interessata in poche, pesantissime righe: «Cara Selvaggia, “un bel tacer non fu mai scritto”. Se pensi che nella giornata di oggi, con quello che è successo alla mia famiglia, il mio pensiero fosse quello di scatenare l’odio contro di te, significa che sei così piena di te da perdere di vista la realtà».