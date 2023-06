Sfregia il muro millenario del Colosseo per scrivere una dedica alla fidanzata. È successo nei giorni scorsi, presumibilmente il 23 giugno. E ora il turista, probabilmente inglese o americano, non ancora identificato, rischia una maxi multa e fino a 5 anni di carcere.

Scrive con le chiavi sulle mura del Colosseo e finisce sui social

Proprio mentre imbrattava l’Anfiteatro Flavio incidendo con delle chiavi il nome suo e della fidanzata (Ivan+Haley 23), infatti, il ragazzo è stato ripreso da un testimone. Che ha filmato la scena, finita sui social. Pochi secondi di video in cui, però, si riesce a vedere chiaramente il gesto compiuto e il volto dell’autore. Il filmato, che ha allertato la polizia, ha fatto il giro del web, prima su Reddit e poi su Youtube. Le immagini sono chiare: il turista si appoggia al muro e inizia a scrivere. Mentre la ragazza, con un vestitino bianco, aspetta al suo fianco che abbia finito, il ragazzo, in bermuda e con lo zaino in spalla, si alza sulle mezzepunte, pronto a scrivere

Sangiuliano: gesto gravissimo, spero venga trovato e sanzionato

Fra un movimento e l’altro, il turista si gira e il suo volto appare nel video. Se fosse riconosciuto, potrebbe essere costretto al pagamento di una maxisanzione. L’autore del video fa notare al vandalo l’idiozia del gesto. “Ma sei serio?”, si sente dire dalla persona che ha ripreso la scena prima di insultarlo. Nonostante le offese, il ragazzo continua imperterrito e divertito a sfregiare il monumento più famoso al mondo. Appresa la notizia il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha definito lo sfregio di uno dei luoghi più celebri al mondo, patrimonio della storia, “un gesto gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà. Spero che chi ha compiuto questo gesto all’Anfiteatro Flavio, venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi”. Purtroppo, però, non si tratta della prima volta. Un episodio simile era avvenuto nel 2019. Quando un turista americano di 26 anni è stato multato e denunciato per danneggiamento aggravato per aver inciso il suo nome con una chiave su una colonna del Colosseo.