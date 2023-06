Schianto mortale a Roma, la sfida degli youtuber finisce in tragedia: muore un bimbo di 5 anni

L’impatto violento non ha dato scampo al piccolo Manuel, di soli 5 anni. All’ultima curva la sfida che quattro youtuber stavano portando avanti, sembra, da 50 ore alla guida di una Lamborghini presa a nolo per la challange, è costata la vita a un bambino, morto nello scontro avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Via di Macchia Saponara e Via Archelao di Mileto in zona Casalpalocco a Roma.

Tragico incidente tra una Lamborghini con a bordo 4 youtuber e una Smart

L’impatto micidiale tra la Smart Forfour sulla quale il piccolo viaggiava con la mamma di 29 anni e la sorellina di 4 – rimaste gravemente ferite – con il bolide in corsa, non ha dato scampo a Manuel. Quando sono arrivati i soccorsi il bambino purtroppo era in condizioni disperate, e per lui non c’è stato niente da fare. I sanitari del 118, dopo essere riusciti a stabilizzarlo, lo hanno portato al pronto soccorso dell’Ospedale Grassi di Ostia, dove però il bimbo è morto poco dopo. A quanto si apprende dagli ultimi aggiornamenti sulla tragedia del Messaggero, invece, la mamma e la sorellina sono ricoverate in gravi condizioni all’Ospedale Sant’Eugenio, dove sono arrivate in codice rosso.

Manuel di appena 5 anni, non ce la fa: e muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Ora s’indaga sulle cause dello schianto mortale. Sul posto ieri sono intervenute diverse pattuglie del X Gruppo Mare e sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto ricostruito fin qui, a bordo della Lamborghini erano presenti cinque persone: quattro ragazzi e una ragazza, tutti ventenni. E tutti trasportati per accertamenti in diversi ospedali. Al momento non risultano in gravi condizioni.

Le indagini: la vaglio la velocità del mezzo. L’analisi dei telefonini degli youtuber

Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. A quanto si apprende si faranno accertamenti sulla velocità e si cercherà anche di capire se l’incidente possa essere stato causato da una distrazione alla guida per via dell’uso di telefonini o per girare dei video sui social. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, infatti, i ragazzi potrebbero essere stati distratti dagli smartphone utilizzati per girare un video, forse per una sfida su YouTube.

S’indaga sulla dinamica dello schianto mortale: gli youtuber forse distratti da un video per i social

Una challenge forse all’origine della tragedia, scrive sempre il quotidiano capitolino, per cui i 4 youtuber noti sul web per “imprese” filmate e postate sui social avrebbero trascorso 50 ore al volante. E che, al momento dell’incidente, stavano facendo ritorno a casa. Le forze dell’ordine, dunque, hanno sequestrato i cellulari dei quattro giovani per verificare chi stesse girando in quel momento il filmato, e chi fosse alla guida nei drammatici istanti dello scontro mortale. L’ipotesi agghiacciante è che stessero realizzando un video per i social.

Una sfida su strada in corso da 50 ore?

Una supposizione rafforzata anche da quanto raccontato dai residenti che già martedì avevano avvistato il Suv con all’interno i ragazzi intenti a girare alcuni video. Alcuni testimoni, inoltre, hanno riconosciuto gli youtuber che risiederebbero proprio nella zona di Casal Palocco, dove è avvenuto lo scontro. Il sospetto degli agenti è che la Lamborghini, che da Via Cristoforo Colombo aveva imboccato Via di Macchia Saponara, viaggiasse a velocità sostenuta.

Le forze dell’ordine al lavoro per far luce sul possibile filmato girato dai ragazzi a bordo del Suv

Ma su tutto c’è da chiarire un punto significativo nella ricostruzione di dinamica e tempistica dello schianto mortale: quello della sfida su strada che sembra stesse impegnando i 4 youtuber ormai da 50 ore. Sarà dunque determinante stabilire in che condizioni era il giovane al volante quando ha impattato contro la Smart che viaggiava nella direzione opposta.