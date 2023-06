Rapinarono un anziano a Firenze, arrestati un nigeriano e un cittadino italiano

È stata eseguita dalla Polizia di Stato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino italiano di 54 anni ed uno algerino di 64 anni, entrambi accusati a vario titolo e in concorso di rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dai Falchi della Squadra Mobile della Questura di Firenze, le eventuali responsabilità dei due indagati, entrambi già noti alle forze di polizia, sarebbero riconducibili ad un episodio avvenuto alcune settimane fa in zona Oltrarno.

L’anziano spinto e bloccato contro un muro. Mille euro la refurtiva

Il pomeriggio dell’8 maggio, un 89enne sarebbe stato avvicinato in strada da due uomini, dopo che aveva fatto la spesa in un supermercato della zona. Uno di questi lo avrebbe spinto e bloccato contro un muro, mentre l’altro, nel frattempo, gli avrebbe invece frugato nelle tasche portandogli via quasi un migliaio di euro in contanti. I due si sarebbero poi dati alla fuga.

Le indagini della Squadra Mobile hanno ben presto portato gli investigatori da ricostruire la dinamica degli eventi e ad individuare i presunti autori del gesto. I primi elementi raccolti dai Falchi avrebbero infatti subito ricondotto i sospetti sul 54enne e, poco dopo, anche all’identificazione del presunto complice. A seguito degli ulteriori sviluppi investigativi della Squadra Mobile di Firenze, la Procura della Repubblica del capoluogo toscano ha chiesto ed ottenuto nei confronti dei due indagati la custodia cautelare in carcere.