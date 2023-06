Pio e Amedeo sbertucciano Fazio e Annunziata su Rai 1. Sotterrati in poche battute

Fabio Fazio e Lucia Annunziata sbertucciati su Rai 1 a pochi giorni dalla loro decisione di lasciare viale Mazzini. Sono stati i politicamente scorretti Pio e Amedeo sul palco di piazza Plebiscito a Napoli a deridere alla loro maniera i due “martiri” della libertà nel corso di Gigi- Uno come te: lo show per i vent’anni di carriera di Gigi D’Alessio. Gli irriverenti comici pugliesi non hanno potuto esimersi da stoccate ficcanti che il padrone di casa del one man show di Rai 1 ha faticato a contenere.

Pio e Amedeo a Fazio: “Poverino, costretto a guadagnare 10 milioni”

Dopo esser stati invitati da Gigi D’Alessio al suo concerto Pio e Amedeo hanno iniziato a intrattenere il pubblico con il loro fare sempre sul filo tra risata e polemica. I due comici originari di Foggia non si sono lasciati sfuggire l’occasione di commentare la ‘situazione Rai’: dall’abbandono di Fabio Fazio a quello di Lucia Annunziata passando per le voci, sempre smentite, che darebbero per certo un allontanamento di Amadeus dal Festival di Sanremo. Fucilata sul conduttore di “Che Tempo che fa”: “Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa”.

Pio e Amedeo scatenati su Rai 1 allo show di Gigi D’Alessio

Già dal loro ingresso sul palco poteva essere compreso il tenore dei loro interventi: “Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival”. Gigi D’Alessio si è fatto una risata. Lo stesso Amadeus ha smentito categoricamente pochi giorni fa le indiscrezioni. Subito dopo hanno lanciato una vera e propria frecciata a Fabio Fazio che dalla prossima stagione sarà in onda su Nove a guadagnare molto di più. Una battuta basata sulla notizia, o meglio l’indiscrezione, riguardante al compenso da capogiro che Fazio prenderà da Discovery nell’arco di quattro anni.

Sbertucciata la Annunziata: “Gigi, sostituiscila tu”

Non poteva mancare una frecciata a Lucia Annunziata, che ha lasciato la Rai e la conduzione di Mezz’ora in più perché non concorda con la linea politica del centrodestra. «Pure lei se ne è andata, puoi prenderti il suo posto»: è la proposta “indecente” che i due rivolgono provocatoriamente a D’Alessio. Una presa in giro vista da 3.366.000 spettatori. Tanti ne ha raccolti sul piccolo schermo lo show di Gigi D’Alessio.