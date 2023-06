Papa Francesco dimesso del Gemelli scherza coi giornalisti: “Sono ancora vivo” (video)

All’uscita del Policlinico Agostino Gemelli, poco prima delle 9 di questa mattina, Papa Francesco si è recato a Santa Maria Maggiore, dove si è fermato in preghiera davanti all’icona di Maria, Salus Populi Romani. Il Pontefice torna in Vaticano dopo le dimissioni dall’ospedale dello scorso 7 giugno per un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

Bergoglio «dovrà osservare la convalescenza ma l’avete visto sta bene e andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma ha già ripreso il lavoro». Così Sergio Alfieri, chirurgo del dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Addominali ed Endocrino Metaboliche del Policlinico Gemelli, che ha operato Papa Francesco rispondendo alle domande dei giornalisti al termine delle dimissioni del Santo Padre dal Policlinico. Eventuali raccomandazioni? «Il Papa ha confermato tutti i viaggi e li potrà affrontare meglio di prima – ha precisato il chirurgo – sarà un Papa più forte».

Il chirurgo del Gemelli che ha operato il Papa: potrà affrontare tutti i viaggi

«Che cosa mi ha detto il Papa stamattina? Grazie, pregate per me e sono ancora vivo – ha proseguito il professor Alfieri – ha voluto ringraziare tutti quanti, e ha avuto anche un colloquio personale con un nostro collega che non sta bene, ha voluto proprio esercitare il suo ministero, il ministero diciamo del sacerdote, è stato un momento molto toccante».

Bergoglio è uscito dall’ospedale sulla sedia a rotelle. Sorridente, ha salutato i pazienti che l’aspettavano fuori la hall dell’ospedale. Applausi e tanti telefonini alzati per immortalare l’evento. Il pontefice non si è risparmiato e si è fermato a parlare con i giornalisti e ha contraccambiato benedicendo la folla. «Come sto? Ancora vivo». Questa la risposta di Papa Francesco alla troupe di Rainews 24 che gli chiedeva del suo stato di salute. Il Pontefice ha poi espresso «dolore» per il naufragio dei migranti nel mare Egeo.