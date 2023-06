Molise, trionfo del centrodestra. Francesco Roberti è il nuovo presidente della Regione

Francesco Roberti è il nuovo presidente della giunta regionale del Molise. Con 41 sezioni scrutinate su 393 (10%), il candidato del centrodestra è in testa col 60,6%. Il candidato di centrosinistra e M5s, Roberto Gravina, ha il 37,37%. Un dato omogeneo che rende incolmabile il distacco. Ingegnere e docente scolastico, esponente di Forza Italia, Roberti è sindaco uscente di Termoli e presidente della provincia di Campobasso.

L’affluenza definitiva nelle 393 sezioni allestite in 136 comuni della regione è del 48%, mentre cinque anni fa era stata del 52%. Hanno votato 157.400mila elettori su 327.805 aventi diritto. La volta scorsa, nel 2018, si era votato solo un giorno, domenica, e l’affluenza definitiva era stata del 52,17%. Era stato eletto Donato Toma, sempre di centrodestra, non ricandidato in questa tornata. “Dai dati che ci giungono possiamo affermare che in Molise si va verso una vittoria schiacciante del centrodestra – ha detto Giovanni Donzelli di FdI – complimenti a Francesco Roberti per l’ottimo risultato ottenuto. L’esito del voto regionale dimostra una volta di più l’apprezzamento degli italiani nei confronti della nostra proposta politica e dell’azione del governo guidato da Giorgia Meloni”.

Solo 4 le Regioni governate dal centrosinistra

Con la vittoria di Roberti tornano a essere sedici le Regioni governate dalla coalizione di centrodestra, mentre il centrosinistra mantiene solo Toscana, Emilia Romagna, Campania e Puglia. Il sorpasso era iniziato nel 2019 , con il successo di Vito Bardi in Basilicata, trasformandosi in una netta differenza nel corso degli anni. Nel 2023, dopo Fedriga in Friuli e Rocca nel Lazio, si tratta della terza vittoria consecutiva dell’alleanza che governa il Paese.

Lotito: “Dedicata a Berlusconi”

“Abbiamo proseguito la campagna elettorale dopo la morte di Silvio Berlusconi nel suo solco, e la vittoria sarà dedicata a lui” ha dichiarato il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, Claudio Lotito, eletto nella regione molisana. “Berlusconi mi ha chiamato pochi giorni prima di morire per sapere del Molise e io l’ho rassicurato garantendogli che avremmo vinto. La delega in bianco data dai molisani al centrodestra – ha concluso Lotito – dobbiamo tradurla in fatti e non in parole”.

Gasparri: vittoria superiore alle aspettative

“In Molise – ha scritto Maurizio Gasparri in una nota – si sta profilando una vittoria superiore alle aspettative. Il nostro primo pensiero è per Silvio Berlusconi: è la prima volta che andiamo alle urne nel suo ricordo e direi che il centrodestra unito lo ha onorato come si deve. Come Forza Italia abbiamo coraggiosamente puntato su Francesco Roberti, candidato che ho sostenuto personalmente, un amministratore concreto, capace e amato dalla sua gente. Con lui, come dice il suo slogan, il Molise è in buone mani. Ci avrà al suo fianco, così come ci ha avuto al suo fianco Donato Toma, che ringraziamo per il lavoro di questi 5 anni. Questo voto ha un significato nazionale: il governo Meloni e il centrodestra continuano a godere di ottima salute. Al centrosinistra auguriamo 10, 100, 1000 elezioni con Elly Schlein e Giuseppe Conte come leader: sono i nostri migliori alleati”.