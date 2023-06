Migranti, la Meloni media con i Paesi Visegrad per conto della Ue: «Mercoledì sarò a Varsavia»

Un Consiglio europeo più caotico che difficile, quello conclusosi in queste ore a Bruxelles. Ne fa fede la fuga di Emmanuel Macron, costretto a lasciare il vertice dai gravissimi disordini che stanno mettendo a ferro e a fuoco la Francia. Una situazione esplosiva, che vede protagonisti soprattutto figli di immigrati e che ha finito per irrigidire ancor più nelle loro posizioni sul tema l’ungherese Viktor Orban e il polacco Mateusz Morawiecki. A farne le spese, il tentativo di mediazione «fino all’ultimo» di Giorgia Meloni, che però non ha alcuna intenzione di mollare la presa. «Con Ungheria e Polonia – ha assicurato – continueremo a lavorare». Era stato il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel a chiedere al premier italiano di intavolare un colloquio con Orban e Morawiecki, al fine di ottenerne la firma in calce alle conclusioni sui migranti.

Meloni: «Continuerò a parlare con Orban e Morawiecki»

Una conferma dell‘accresciuta considerazione del peso dell’Italia nel consesso europeo. Un cambio di paradigma sottolineato anche dalla Meloni: «Il ruolo dell’Italia è da protagonista in questo Consiglio europeo. Sono soddisfatta del lavoro fatto». A conferma delle sue parole, il presidente del Consiglio ha ricordato la mutato sensibilità sull’emergenza-migranti in sede europea. «Se l’Ue offre una scelta alle popolazioni che tentano di lasciare l’Africa – ha sottolineato – si cambia l’approccio». Quindi, ha aggiunto: «L’Africa non è un continente povero, ha molte risorse, è un grandissimo produttore di energia, soprattutto pulita, noi abbiamo un problema di approvvigionamento e l’Italia può essere la porta di questi investimenti. Su questo c’è un consenso unanime».

«Emergenza-sbarchi strutturale»

Ovviamente, anche l’Ue deve diversamente approcciare il tema del Mediterraneo. E qui s’innerva la mediazione della Meloni con Polonia e Ungheria. Il premier italiano ha escluso divergenze e frizioni con Morawiecki e Orban. «Non sono delusa mai da chi difende i propri interessi nazionali», ha risposto a chi le chiedeva un commento sul mancato accordo sulle conclusioni. Tanto più, ha sottolineato che «la loro posizione non riguarda la dimensione esterna che è la priorità italiana ed è l’unione modo per affrontare la migrazione mettendo d’accordo tutti». Per la Meloni, l’emergenza-migranti resta strutturale. E strutturale dev’essere la soluzione, che quindi non può più consistere, come finora è stato, nello scaricare il problema sul vicino.

«Il patto sui migranti non ne esce ammaccato»