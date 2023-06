Migranti, intesa Italia-Austria. Meloni: “L’Europa è prima di tutto una civiltà” (video)

“E’ grazie alla collaborazione fra Italia e Austria se l’Unione Europea sta cambiando paradigma sul tema dei migranti”. Lo ha detto dopo il bilaterale con il cancelliere austriaco Karl Nehammer il presidente del consiglio Giorgia Meloni, che ha preceduto l’intervento all’Europa Forum Wachau ” È stato fatto un cambio –ha aggiunto il Premier- ora va fatto concretamente un passo ulteriore per le soluzioni per affrontare questa materia, e sarà oggetto del prossimo Consiglio europeo. Io e il cancelliere ne abbiamo parlato, contiamo uno sull’altro”.

Senza queste nazioni non c’è futuro

“In questo luogo di grande spiritualità – ha aggiunto il Presidente del Consiglio- parliamo di futuro dell’Europa. Per capire dove debba andare bisogna interrogarsi su cosa sia: l’Europa è prima di tutto una civiltà. Il ruolo dell’Italia e dell’Austria non sono secondari, il loro legame è estremamente solido e amichevole, oggi è nostra responsabilità preservare questo rapporto anche rispetto al futuro dell’Europa. Senza queste nazioni l’Europa non sarebbe esistita in passato e non potrebbe esistere in futuro”.

Posizioni comuni su molti dossier

“Sono molto fiera di essere qui oggi – ha detto Meloni- perchè sono diversi anni che il presidente del consiglio italiano mancava in Austria, difficile a credersi per due nazioni che sono dirimpettaie e così legate. E sono contenta di aver colmato questa lacuna, a un mese e mezzo dalla visita che Nehammer ha fatto in Italia, per confermare quanto i nostri rapporti siano solidi come Nazioni e anche nel rapporto che personalmente, io e il cancelliere abbiamo costruito in questi mesi di posizioni comuni su molte situazioni strategiche che riguardano il consiglio europeo a partire dalla materia migratoria. Ci sono molti dossier importanti sui quali tra noi c’è un fitto confronto come la riforma della governance economica su cui la posizione italiana è che bisogna tenere conto degli investimenti necessari alla transizione verde”.

Su energia obiettivi ambiziosi

“Tra Italia e Austria ci sono forti scambi in tema di autonomia strategica. Uno dei grandi obiettivi che si è dato l’attuale governo italiano è affrontare il tema della sicurezza energetica anche attraverso la capacità dell’Italia di giocare il ruolo di ‘ponte‘ tra i paesi che possono produrre energia, particolarmente in Africa e Nord Africa, e quelli del nord Europa che hanno un problema con l’approvvigionamento energetico. Il nostro obiettivo è trasformare l’Italia nell’hub di approvvigionamento energetico d’Europa, ma chiaramente vuol dire anche che l’Austria giocherebbe in questo scenario un ruolo molto importante. Stiamo lavorando sulle infrastrutture di collegamento. La priorità – ha concluso Meloni- non è ripensare le regole, il tema è ripensare le priorità. Più saremo e più servirà il principio della sussidiarietà, il principio previsto dai trattati che meno si è applicata”.

L’intervento della Meloni all’Europa Forum Wachau