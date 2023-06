Mazza: il Pride è una rassegna di volgarità che offende i cattolici, ci provino con l’Islam (video)

Non usa mezzi termini Mauro Mazza, ex direttore di Rai1, intervenendo a Dimartedì sulla questione del patrocinio ritirato al Roma Pride da parte della Regione Lazio. “Io dico che il patrocinio non andava proprio dato dall’inizio. Il Gay Pride è una rassegna di volgarità e blasfemie che offende milioni di cattolici in Italia e in Europa. Perché non ci provano con l’Islam? Vediamo poi come finisce…”.

#dimartedi Gay Pride, Mauro Mazza: “Una rassegna di volgarità e blasfemie, lo facciano con l’Islam” https://t.co/NLKoOnoJRN — La7 (@La7tv) June 6, 2023

Parole che lasciano di stucco gli ospiti di sinistra, Marco Furfaro (Pd) e Elisabetta Piccolotti (Sinistra-Verdi), disabituati a sentire pensieri politicamente scorretti. “Dichiarazioni sconce quelle di Mazza che mi creano turbamento”, ha replicato infatti Piccolotti. ma il dibattito è stato subito dirottato sul Pnrr.