Macron beve una birra in 17 secondi (video), la sinistra lo attacca: “Uno spot all’alcolismo”

Diciassette secondi per scolarsi una birra: un record, forse l’unico, del presidente francese Emmanuel Macron stabilito sabato sera negli spogliatoi dello Stadio di Parigi, mentre si stava congratulando con i giocatori della squadra di rugby del Tolosa per la partita che hanno vinto contro La Rochelle. Una scena divertente, nella quale Macron mostra il suo lato più sbarazzino, ma anche un video che è diventato immediatamente oggetto di polemiche politiche da parte della sinistra.

Macron si scola una birra, la sinistra s’infuria

Il quotidiano “Liberation” ha scritto che non è un buon messaggio rispetto ai problemi di alcolismo diffusi, mentre la deputata del partito dei Verdi Sandrine Rousseau ha sostenuto che in quel video Macron rappresenta “la mascolinità tossica nella leadership politica in un’immagine”. Critiche sono arrivate anche dalle associazioni che si occupano di lotta all’alcolismo. Bernard Basset dell’associazione francese per le dipendenze ha detto che come presidente Macron avrebbe la responsabilità di dare un esempio di comportamenti sani, ma che in questo caso «mette insieme sport, feste e consumo di alcol in un contesto di pressione sociale basata sulla virilità in cui tutti bevono un po’ troppo».