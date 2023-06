La “sardina” Jasmine Cristallo fa il baciamano a Conte (video) poi si giustifica: “Ho usato la guancia…”

Travolta dalle ironie e dagli sfottò per quel gesto “umiliante” fatto a Giuseppe Conte, Jasmine Cristallo, ex Sardina ora transitata nel Pd di Elly Schlein, si giustifica così. “No, non era un baciamano! Gli ho porto la guancia…”. Ma in queste ore, in direzione nazionale del Pd, dopo le polemiche che hanno travolto la passerella di Elly Schlein alla manifestazione del M5S, non si parla altro che di quel gesto di sottomissione della nuova stellina dei Democratici.

Jasmine Cristallo nega il baciamano a Conte

“C’è stato il contatto guancia-mano”, spiega imbarazzata Jasmine Cristallo, cresciuta al fianco del leader della Sardine Mattia Santori. Nelle immagini si vede che la Cristallo arriva nella folla che circonda la sua segretaria, la Schlein, e mentre lei si avvicina a Conte per scambiare qualche parola, Cristallo stringe la mano dell’ex premier e se la porta alle labbra.