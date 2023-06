La Borsa sbugiarda gufi e profeti di sventure. Milano maglia rosa in Europa: + 19% in 6 mesi

Milano maglia rosa alla fine del primo semestre 2023 tra le principali Borse europee. L’indice Mib ha messo a segno un progresso del 19 per cento da inizio anno, registrando oggi la migliore chiusura da quasi 15 anni, ovvero dal settembre 2008, post-crack di Lehman Brothers. Il 12 settembre di quell’anno – ultima seduta prima del fallimento della banca Usa – l’indice di Piazza Affari aveva infatti chiuso a 28.372 punti. Oggi, invece, si è fermato a 28.230,83 punti, migliore prestazione in chiusura da quella data. Alle spalle di Milano, in Europa, la Borsa di Madrid con un +16,6 per cento nel primo semestre 2023, seguito dal Dax40 di Francoforte che segna un +16 semestrale. Il Cac40 di Parigi ha invece registrato un +14,3 mentre l’Aex di Amsterdam +12,3 per cento. Poco mosso il Ftse100 di Londra che in 6 mesi guadagna solo l’1,1 per cento.

Dietro Piazza Affari, la Borsa di Madrid

Fuori dal Vecchio Continente, ancora più marcato il progresso dell’indice (tecnologico) Nasdaq a New York, che si appresta a chiudere i primi sei mesi con un balzo del 30 per cento, il miglior primo semestre dal 1983. Per l’S&P500 la performance semestrale dovrebbe attestarsi nell’ordine del +15 per cento, il migliore dal 2018, con un andamento più contenuto per il Dow Jones (+3,6). Alla Borsa di Tokyo, infine, il Nikkei ha guadagnato il 27,19 per cento nei primi sei mesi dell’anno (+18,36 nel secondo trimestre).

Giugno mese brillante

Se la performance semestrale degli indici europei è stata brillante, più contenuti appaiono i rialzi del secondo trimestre dell’anno, con il mese di giugno che in alcuni casi ha permesso agli indici di recuperare terreno rispetto a quanto messo a segno nei due mesi precedenti. Nel secondo trimestre 2023, il Ftse Mib è salito del 4,3 per cento, portando la performance in positivo grazie al +8,5 di giugno. Il Dax40 di Francoforte è salito del 3,4 per cento nel trimestre e del 3,1 a giugno. Performance trimestrali salvate da quella mensile anche per Parigi (+1,2 per cento nel trimestre e +4,4 a giugno), Madrid (+4,1 per cento e +6,2) e Amsterdam (+2,4 e +3,4). Il bilancio trimestrale del Ftse100 di Londra è invece in rosso (-1,2 per cento), mentre a giugno l’indice ha preso un +1,2 per cento che ha permesso anche di salvare il bilancio da inizio anno (+1,1).