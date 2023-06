India, cordoglio internazionale per la tragedia ferroviaria: “Siamo vicini alle famiglie delle vittime”

Continua a salire il bilancio delle vittime dello spaventoso scontro fra tre treni avvenuto ieri in India nello stato orientale di Odisha. I numeri sono quelli di un’ecatombe: quasi 300 morti e un migliaio di feriti. Si tratta del peggiore incidente ferroviario registrato in India da oltre due decenni. Sono circa duemila i soccorritori della Protezione Civile e di altre agenzie impegnati in una lotta contro il tempo per estrarre persone ancora vive dai vagoni.

India, i numeri della tragedia: quasi 300 morti e 1000 feriti

Dal mondo e dall’Italia è un coro incessante di messaggi di solidarietà alle famiglie delle vittime e vicinanza al premier indiano Narendra Modi. Papa Francesco, in un telegramma, ha espresso il suo cordoglio per le vittime dell’incidente ferroviario. E ha offerto le sue preghiere anche per quanti sono impegnati nei soccorsi. Il cordoglio della comunità internazionale è affidato a Twitter. “Terribili notizie dall’India. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. Il popolo indiano è nei nostri pensieri in questo momento di dolore. L’Europa piange con voi”, scrive la presidente della commissione europea, Ursula Von Der Leyen.

Il cordoglio internazionale, Meloni: siamo vicini al popolo e al premier Modi

Giorgia Meloni sui social esprime “profondo cordoglio” per le vittime del drammatico incidente ferroviario nello Stato di Odisha in India”. Il premier rivolge un pensiero di “amicizia e solidarietà, mia e del governo italiano, a Narendra Modi e a tutto il popolo indiano in questo tragico momento”. “Sono profondamente addolorato, la Germania è al fianco dell’India in questo momento difficile”, scrive il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto le sue “condoglianze al presidente Murmu, al primo ministro Modi e al popolo indiano dopo il tragico incidente ferroviario in Odisha”.

I messaggi dei presidenti La Russa e Fontana

In Italia tutte le massime cariche dello Stato e i leader politici rivolgono il loro pensiero all’India. “Sono rimasto profondamente addolorato dalla notizia del gravissimo incidente ferroviario avvenuto in India”, dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa. “I miei pensieri vanno alle famiglie delle vittime e dei tanti feriti. A loro, alle autorità e al popolo indiano giungano le condoglianze e la vicinanza del Senato della Repubblica”. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana firma un messaggio di cordoglio e vicinanza al presidente della Repubblica dell’India, Droupadi Murmu, al primo ministro, Narendra Modi, alle famiglie che hanno perso i propri cari e al popolo indiano.