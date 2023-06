Giorgia Soleri insulta Berlusconi. L’influencer umiliata sui Social: “Fai schifo”. E cancella i post

Silvio Berlusconi è stato insultato anche da morto dai soliti haters rossi: non è una sorpresa, ma tra gli odiatori anonimi spuntano anche insospettabili influencer come Giorgia Soleri, l’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin. L’attivista che sprizza “pace amore ed empatia” ad ogni post, ne ha dimostrata zero insultando l’ex premier, poche ore dopo la morte, con una serie di post su Instagram. Tra cui la definizione de “L’uomo che ha distrutto il Paese”.

Attacchi che sono stati ferocemente contestati da molti follower, disgustati dalla doppiezza dell’ex concorrente di Pechino Express. La replica più dura è arrivata dalla modella italiana Carolina Stramare, vincitrice della 80ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Quest’ultima ha pubblicato dei messaggi privati tra Giorgia Soleri e Barbara Prezia, modella che aveva fatto coppia con lei nell’ultima edizione di Pechino Express. In quei messaggi, Giorgia Soleri aveva criticato la “mancanza di empatia” nei comportamenti di Barbara Prezia con il seguente post: «Non risponderai nemmeno a questo, ma fai proprio schifo come essere umano, ma il fatto che tu non risponda ti qualifica come persona e dice molto sulla tua empatia; mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità, buona vita!».

Carolina ha quindi usato le parole della stessa Soleri rivolgendole contro lei stessa: «Avresti dovuto tacere invece di pronunciare queste parole che ti definiscono in modo peggiore. Mi dispiace solo che tu abbia ottenuto questa visibilità». Inoltre, «Aggiungo anche tu fai proprio schifo come persona». Per poi aggiungere un altro post: “Peggio della gente cattiva c’è solo quella che finge di essere buona”.

Giorgia Soleri cancella i post su Berlusconi: ma ormai è troppo tardi

Giorgia Soleri, che sulla sua pagina Instagram si definisce “femminista guastafeste” ha poi scelto di cancellare i post incriminati su Berlusconi. «Ci ho sempre tenuto, su questo spazio, a prendere una posizione sulla base dei miei ideali e dei miei valori, anche quando poteva risultare divisivo o scomodo», premette l’influencer da 800mila folower, per poi annunciare le sue buone intenzione per il futuro. «Sono in continua evoluzione: da oggi lavorerò con un’attenzione ancora maggiore alle esperienze e alla sensibilità di tutti». Troppo tardi: ormai la figuraccia è fatta.

Foto dalla pagina Instagram di Giorgia Soleri