Gasparri contro la Uefa: invece di fare inchieste su Mourinho si occupi dell’arbitro inadeguato

Maurizio Gasparri attacca l’arbitro di Roma-Siviglia, Anthony Taylor, e sui social si scatena la polemica. Il direttore di gara aveva già ricevuto insulti da Mourinho (“Sei una disgrazia”, gli ha urlato). Non solo anche i tifosi giallorossi, incrociando Taylor in aeroporto, gli hanno rivolto insulti, cori e hanno cercato di aggredirlo.

La Uefa e i provvedimenti disciplinari

La Uefa ha quindi deciso di aprire procedimenti disciplinari nei confronti della società giallorossa. Per «lancio di oggetti, accensione di fuochi d’artificio, atti di danneggiamento, disordini tifosi e condotta impropria della squadra». E nei confronti dell’allenatore, José Mourinho, per «linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara».

Il commento di Gasparri

Una decisione che a Gasparri non è piaciuta per niente. Di qui il suo commento indignato: “Apprendo che l’Uefa, un’organizzazione che dovrebbe rendere conto di molte imprese che ne hanno scandito la storia, avrebbe aperto un’inchiesta a carico di Mourinho e della Roma. Piuttosto si occupino dell’arbitro che ha avuto una condotta incommentabile in occasione della recente finale Roma-Siviglia. L’Uefa se la prende con le vittime e trascura le persone che meriterebbero un’indagine molto attenta e approfondita. È vergognosa questa condotta”.

La città di Roma “viene offesa”

“Roma viene offesa da questa ennesima prova di arroganza dell’Uefa, la cui storia non consente di offendere le vittime di una condotta di un arbitro che ha sbalordito per inadeguatezza e che meriterebbe, lui sì, un’indagine dell’Uefa – continua il senatore – Evidentemente invece le cose per taluni vanno bene così. Roma e la Roma non credo possano subire questa arroganza che meriterà risposte chiare e adeguate”.

Su Gasparri si scatena il dibattito sui social

E poi rincara la dose su twitter, dove si sono scatenati i commenti di chi è d’accordo e di chi accusa i tifosi romanisti di comportamenti da facinorosi. “Le autorità sportive, e anche quelle politiche preposte allo sport, devono impegnarsi nelle tutela dello sport italiano quando le regole vengono palesemente violate #RomaSiviglia #Uefa”.