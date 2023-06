Roma, la rabbia di Mourinho. Cerca l’arbitro, lo trova e lo attacca: “Sei una f… disgrazia!” (video)

Il Siviglia ha vinto ieri sera ancora una volta l’Europa League battendo la Roma ai rigori dopo due ore e mezzo di partita, più la lotteria dei tiri dal dischetto: 5-2 il risultato finale dopo l’1-1 di gioco e il successivo 4-1 dei penalty. Inizia Ocampos con l’1-0, segue Cristante 1-1, Lamela 2-1, Mancini nella sua serata nera (suo l’autogol dell’1-1) fallisce la prova, Rakitic 3-1, Ibanez prende il palo, infine Rui Patricio para Montiel ma l’arbitro fa ripetere e le speranze finiscono con il 4-1.

Una sconfitta immeritata, per i giallorossi, avvelenati anche per l’arbitraggio del signor Taylor, inglese che Mourinho ha definito, ieri sera, “spagnolo“. Contestata, in particolare, la mancata concessione di un calcio di rigore alla Roma per un fallo di mano in area di Ferdinando. Il tecnico portoghese poi ha raggiunto l’arbitro negli spogliatoi indirizzandogli parole pesantissime. Il tecnico portoghese nel garage dello stadio Puskas Arena ha incontrato il presidente della commissione arbitrale Uefa Roberto Rosetti e proprio il direttore di gara e la squadra arbitrale di Siviglia-Roma e va giù duro: “Congratulazioni. Sei una disgrazia”, dice lo Special One. Si avvicina Rosetti che prova ad abbracciarlo e placarlo, ma Mou insiste: “You are a fucking disgrace”. Mou fa poi vedere a Rosetti un video sul cellulare, poi si riavvicina agli arbitri dicendo loro: “Anche Rosetti ha detto che non era rigore e tu non sei stato capace”, riferendosi probabilmente all’episodio di Ibanez su Ocampos, con il Var che ha tolto il rigore precedentemente assegnato dal direttore di gara al Siviglia. Ma Rosetti imbarazzato si dissocia. A questo punto il tecnico potrebbe anche essere sanzionato.

Roma sconfitta, la rabbia di Mourinho contro l’arbitro nel video

Anche Damiano dei Maneskin se la prende con Taylor

Tanta, dunque, l’amarezza dei tifosi della Roma per la sconfitta nella finale di Europa League ai rigori contro il Siviglia, in particolare per la direzione di gara, che non è piaciuta nemmeno a Damiano David dei Maneskin, tra i tifosi giallorossi presenti alla Puskas Arena di Budapest per supportare la squadra. E’ chiaro il messaggio nelle stories su Instagram del cantante che dopo il match è andato all’attacco del ‘fischietto’ inglese: “El dinero siempre gana” (il denaro vince sempre, ndr) è la frase scritta a corredo di una foto dello stesso arbitro Taylor, mentre in una successiva foto si vede il chiaro fallo di mano del giocatore del Siviglia Fernando in area con la scritto ironicamente ‘que lindo‘ (che bello ndr.)

Niente festa davanti allo stadio Olimpico anche per i tifosi della Roma rimasti nella Capitale, oltre 54mila tifosi che avevano visto la partita dai maxi schermi e si sono lasciati alle spalle l’obelisco e il Foro Italico in silenzio e a testa bassa. Cori contro la Uefa e l’arbitro per il rigore non assegnato ma nessun incidente in strada.