Fiorello chiama Chiambretti in Rai: “Porta una bandiera rossa che qui non si vede più un comunista” (video)

«Chiambretti è l’unico, soprattutto di sinistra, che vuole venire in Rai e non andare a Discovery, Piero, bravo, vieni da noi ma sappi che saresti l’unico perché da quando c’è Roberto Sergio non si vede un comunista in Rai neanche a pagarlo oro»: Fiorello scatenato più che mai stamattina a Viva Rai2!

«Ti prego porta una bandiera rossa perché in Rai sono finite tutte», ha aggiunto Fiorello commentando con la sua consueta verve comica la dichiarazione di Piero Chiambretti che ha detto di voler finire la sua carriera nella TV di Stato. Poi lancia l’idea: «Visto che Cattelan ha dichiarato che non vuole prendere il posto di Fazio, sarebbe una bella idea Chiambretti di domenica a quell’ora lì. Viene da un posto dove guadagna a un posto dove non guadagna niente…».

Fiorello, l’appello a Chiambretti

È iniziata quindi in maniera particolarmente scoppiettante l’ultima settimana di Viva Rai2.Una trasmissione che ha rappresentato uno straordinario successo per Raidue e una sconfessione per gli ormai ex vertici Rai. Fiorello infatti era destinato sulla rete ammiraglia, ma una cervellotica scelta editoriale lo ha dirottato all’ultimo momento su Radice. Una trasmissione che ha raccolto un consenso pressoché unanime con ospiti a sorpresa, come la stessa Giorgia Meloni, intervenuta in maniera “anonima” come una perfetta imitatrice del presidente del Consiglio.

In un coro di elogi spicca invece l’articolo di oggi di Repubblica che ha scelto invece di raccogliere le lamentele dei residenti vicino allo studio dove va in onda “Viva Radice”. “Quando ha suonato Laura Pausini c’era gente qui sotto dalle tre del mattino”, dice uno dei residenti. E ancora: “La situazione è insostenibile, dormo con i tappi nelle orecchie e comunque ogni giorno, cascasse il mondo, mi sveglio con le urla degli spettatori e con la musica a palla”. La Rai, va detto, aveva fatto sapere che i ballerini dello show e tutto la staff avrebbero ascoltato la musica in cuffia.

Poi, per accontentare soprattutto le decine di fan che ogni mattina stazionano davanti allo studio, la musica, a quanto pare, viene sparata a tutto volume. Nel mirino sono finiti pure i Pooh che avrebbero cantato su un bus scoperto alle 6 e mezza del mattino.