Fenix, Roccella: “A rischio le basi dell’umano, tra cui la famiglia”. Il programma del 30 giugno (video)

Seconda giornata di Fenix, la festa di Gioventù nazionale in corso al laghetto dell’Eur a Roma. Nei dibattiti della mattinata focus sul Mediterraneo e sui temi ambientali con, tra gli altri, i ministri Nello Musumeci e Gilberto Pichetto Fratin. Nel pomeriggio e fino alla serata, poi, si parlerà di giustizia, merito, intelligenza artificiale e informazione nei dibattiti intervallati da presentazioni di libri, premi e un’intervista a Brunello Cucinelli. La giornata di ieri, invece, si è chiusa con il dialogo tra il deputato e responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, e il giornalista David Parenzo e con il panel che Fenix ha dedicato alle “Coordinate per portare in alto la famiglia e la natalità”, al quale ha partecipato tra gli altri il ministro Eugenia Roccella.

Roccella a Fenix: “A rischio sono le basi dell’umano, tra cui la famiglia”

“A rischio sono le basi dell’umano, tra cui la famiglia, che è proprio il cuore dell’umano”, ha avvertito Roccella dal palco di Fenix, nel corso del dibattito aperto da Pietrangelo Buttafuoco e al quale hanno partecipato il presidente della Commissione Esteri alla Camera, Giulio Tremonti; la deputata Carolina Varchi, prima firmataria della legge sull’utero in affitto come reato universale; Maria Rachele Ruiu di ProVita & Famiglia; la giornalista Laura Tecce; il giornalista e autore di “La trappola delle culle” Diodato Pirone; la presidente del Consiglio nazionale giovani Maria Cristina Pisani, introdotti da Lorenzo Donato e moderati da Paolo Inselvini dell’esecutivo nazionale di Gioventù nazionale.

La spia di quello che viviamo: più attenzione a cani e gatti che ai bambini

“Durante il Covid – ha ricordato ancora Roccella – sono stati garantiti di più i diritti degli animali che quelli dei bambini: io sono animalista, amo moltissimo cani e gatti, però quando mi capita di portare il cane ai giardinetti sento il richiamo con dei nomi Giovanni, Eugenio, Riccardo. Questo tentativo è sintomo di un desiderio che evidentemente c’è, di affettività e famiglia, ma che viene trasferito sugli animali o sui cagnolini”. Per il ministro questa è “una spia di una situazione che stiamo vivendo, perché quello che manca è una cultura che accompagni questi bisogni, a difesa della vita e dell’umano”.

Le misure del governo a sostegno di natalità e famiglia

“La prima cosa che ha fatto questo governo – ha proseguito Roccella davanti alla platea dei giovani di Fenix – è stato rimettere al centro questo problema, parlando di famiglia e natalità, che erano parole completamente cancellate. Negli anni 60, secondo il Club di Roma, c’era un problema di equilibrio di risorse e di popolazione, dunque l’obiettivo era di ridurre la natalità. E così è stato fatto, purtroppo con grande successo soprattutto nei Paesi sviluppati. Ma c’è ora un paradosso demografico: chi raggiunge il benessere non fa figli”. “Abbiamo messo al centro mutui agevolati per le giovani coppie, la riduzione dell’Iva su prodotti di prima infanzia. Fondamentale è tornare a dare importanza alla maternità e alla paternità. Le donne che fanno le mamme fanno un lavoro che è il vero lavoro socialmente utile, che serve all’intera comunità. Questo è il punto da mettere a fuoco e per questo – ha concluso Roccella – serve un coinvolgimento di tutti gli attori in gioco”.

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA DI FENIX

Dalla natalità lo sguardo sul futuro oggi si allarga sui giovani con il panel Coordinate per portare in alto la scuola e l’università, che fa seguito agli approfondimenti della mattina sul Mediterraneo. Ecco, dunque, il programma completo di oggi, venerdì 30 giugno.

Ore 10 MEDITERRANEO: IL FUTURO DA DIFENDERE

Coordinate per portare in alto gli interessi nazionali

Intervengono:

Edmondo Cirielli (Viceministro degli Affari Esteri) Isabella Rauti (Sottosegretario della Difesa) Tommaso Foti (Capogruppo FDI Camera) Alessandro Monteduro (Direttore Aiuto alla Chiesa che soffre) Federica Celestini Campanari (Commissario Straordinario Agenzia Italiana per la Gioventù) Sebastiano Caputo (già inviato di guerra, giornalista) Stefano Cavedagna (Portavoce Nazionale Gioventù Nazionale)

Introduce: Mattia Pezzolo (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Edoardo Cigolini (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 11,15 IL MARE: LA NOSTRA CARTA VINCENTE

Nello Musumeci (Ministro del Mare e della Protezione Civile) risponde alle domande dei ragazzi di Gioventù Nazionale. Modera: Ernesto Sica (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 11,45 NON SIAMO L’ULTIMA GENERAZIONE:

L’uomo al centro, tra Natura e bellezza

Intervengono:

Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) Mauro Rotelli (Presidente Commissione Ambiente Camera) Hoara Borselli (Conduttrice televisiva) Gian Piero Joime (Docente universitario) Francesco Boezi (Giornalista Il Giornale) Emanuele Buffolano (Presidente Modavi Protezione Civile)

Introduce: Daniele Mioni (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Alessandro Balboni (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 13 – Area Libri

Presentazione di “STORIA D’ITALIA DEL CALCIO E DELLA NAZIONALE” di Mauro Grimaldi

Dialoga con l’autore: Alfonso Pepe (Direzione Nazionale GN)

Ore 13 PRESENTAZIONE PREMIO ALMERIGO GRILZ

Monologo “40 anni di giornalismo di guerra” di Fausto Biloslavo

Introduce: Nicole Matteoni (Direzione Nazionale GN)

Ore 15 ROTTA DI COLLISIONE

Dialogo tra Andrea Delmastro (Sottosegretario alla Giustizia) e Marco Travaglio (Direttore Fatto Quotidiano)

Modera: Nicola Caruso (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 16,30 FINALMENTE IL MERITO

Coordinate per portare in alto la scuola e l’università

Intervengono:

Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della ricerca) Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del merito) Introducono e moderano Nicola D’Ambrosio (Presidente Azione Universitaria) Riccardo Ponzio (Presidente Azione Studentesca)

Ore 18 COSA RESTA DELL’UMANO

Viaggio attorno l’intelligenza artificiale ed il post umano.

Intervengono:

Francesco Borgonovo (Giornalista La Verità) Paolo Benanti (Teologo, saggista) Andrea Venanzoni (Costituzionalista, saggista) Guerino Bovalino (Sociologo) Antonio Teti (Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica Università “G. D’Annunzio”) Alessandro Amorese (Capogruppo FDI Commissione Cultura Camera)

Introduce: Guido Cabrele (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Carlo Andreoli (Presidente Direzione Nazionale AU)

Ore 19,30 INTERVISTA STELLARE

Angelo Mellone (Direttore Day Time RAI) dialoga con Brunello Cucinelli (Stilista e imprenditore)

Introduce: Gabriele Sgueglia (Presidente GN Toscana)

Ore 20:30 PREMIO FENIX

Luigi Busà (Campione olimpico di Karate) e Di.Di. Diversamente Disabili

Consegna il premio: Andrea Abodi (Ministro dello sport e delle politiche giovanili)

Modera: Dalila Ansalone (Vicepresidente AU)

Ore 21 RACCONTARE LA REALTA’

Coordinate per portare in alto l’informazione

Intervengono:

Francesco Filini (Vicepresidente Commissione vigilanza Rai) Gian Micalessin (Giornalista, inviato di guerra) Tommaso Cerno (Direttore de L’Identità) Giovanni Marinetti (Giornalista, autore televisivo) Alessandro Tommasi (Cofounder Will Media) Luana Lavecchia (Responsabile relazioni istituzionali TikTok Italia)

Introduce: Andrea Cacciavillani (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Alessandro Imperiali (Ufficio stampa GN)