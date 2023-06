“Fenix”, al via domani a Roma la quattro giorni di Gioventù nazionale per portare in alto l’Italia (il programma)

Al via domani a Roma Fenix, la festa nazionale di Gioventù nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, giunta alla quarta edizione. La kermesse, che vedrà giovani militanti e non arrivare da tutta Italia, aprirà i battenti giovedì 29 giungo alle ore 16,30 e si concluderà domenica 1 luglio. Il villaggio della gioventù che ospita la manifestazione è allestito a Roma nella splendida cornice del Laghetto dell’Eur, cuore verde della cittadella razionalista.

Al via a Roma la quarta edizione di Fenix: per portare in alto l’Italia

Il titolo della quattro giorni è già un manifesto programmatico: Lo chiameremo Futuro, coordinate per portare in alto l’Italia. “Sarà l’occasione di tracciare la rotta dei prossimi mesi”, sottolinea alla vigilia il presidente di Gioventù nazionale Fabio Roscani. “La sfida del governo della nazione e i più scottanti temi dell’attualità politica saranno al centro del dibattito, in una stagione decisiva per la destra italiana”. Dibattiti, sport, presentazioni di libri e divertimento saranno il cuore della quattro giorni giovanile. Senza dimenticare i confronti di altissimo livello. Ospiti di primo del panorama nazionale politico, esponenti del governo ma anche dell’opposizione, secondo la tradizione della generazione Atreju che ha sempre privilegiato il confronto schietto con gli avversari Tanti gli ospiti della cultura, del giornalismo e della società civile.

IL PROGRAMMA DI FENIX 2023

GIOVEDI’ 29 GIUGNO

Ore 16,30 Taglio del nastro

SALUTI INAGURALI:

Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma)

Fabio Roscani (Presidente Gioventù Nazionale)

Intervengono:

Antonello Aurigemma (Presidente Consiglio regionale Lazio) Roberta Angelilli (Vicepresidente Regione Lazio) Paolo Trancassini (Presidente FDI Lazio) Marco Silvestroni (Presidente FDI Provincia di Roma) Danile Sabatini (Capogruppo FDI Regione Lazio) Giovanni Quarzo (Capogruppo FDI Roma Capitale) Massimo Ferrarini (Capogruppo FDI Città Metropolitana di Roma) Federico Palla (Presidente GN Lazio) Simone Forte (Presidente GN Provincia di Roma) Francesco Maria Todde (Presidente GN Roma)

Ore 18 LA FIACCOLA INFINITA

Pietro Senaldi (Codirettore Libero) intervista Ignazio La Russa (Presidente del Senato della Repubblica)

Introduce: il più giovane tesserato di Gioventù Nazionale

Ore 18,45 INAUGURAZIONE MOSTRA ITINERANTE UN SECOLO AZZURRO

Ore 19 LO CHIAMEREMO FUTURO

Coordinate per portare in alto la famiglia e la natalità

Apertura di Pietrangelo Buttafuoco (Scrittore)

Intervengono:

Eugenia Roccella (Ministro della Famiglia) Maria Rachele Ruiu (ProVita & Famiglia) Laura Tecce (Conduttrice RAI 2) Diodato Pirone (Giornalista, autore di “La trappola delle culle”) Giulio Tremonti (Presidente Commissione Affari Esteri Camera) Carolina Varchi (Segretario di Presidenza Camera FDI) Maria Cristina Pisani (Presidente Consiglio Nazionale Giovani)

Introduce: Lorenzo Donato (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Paolo Inselvini (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 20:30 – Area Libri

Presentazione di “TU SEI IL MESSAGGIO” di Alessandro Nardone

Dialoga con l’autore: Umberto Garbini (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 21,15 ROTTA DI COLLISIONE

Dialogo tra Giovanni Donzelli (Responsabile Organizzazione FDI) e David Parenzo (Giornalista)

Modera: Andrea Piepoli (Esecutivo Nazionale GN)

VENERDI’ 30 GIUGNO

Ore 10 MEDITERRANEO: IL FUTURO DA DIFENDERE

Coordinate per portare in alto gli interessi nazionali

Intervengono:

Edmondo Cirielli (Viceministro degli Affari Esteri) Isabella Rauti (Sottosegretario della Difesa) Tommaso Foti (Capogruppo FDI Camera) Alessandro Monteduro (Direttore Aiuto alla Chiesa che soffre) Federica Celestini Campanari (Commissario Straordinario Agenzia Italiana per la Gioventù) Sebastiano Caputo (già inviato di guerra, giornalista) Stefano Cavedagna (Portavoce Nazionale Gioventù Nazionale)

Introduce: Mattia Pezzolo (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Edoardo Cigolini (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 11,15 IL MARE: LA NOSTRA CARTA VINCENTE

Nello Musumeci (Ministro del Mare e della Protezione Civile) risponde alle domande dei ragazzi di Gioventù Nazionale. Modera: Ernesto Sica (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 11,45 NON SIAMO L’ULTIMA GENERAZIONE:

L’uomo al centro, tra Natura e bellezza

Intervengono:

Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) Mauro Rotelli (Presidente Commissione Ambiente Camera) Hoara Borselli (Conduttrice televisiva) Gian Piero Joime (Docente universitario) Francesco Boezi (Giornalista Il Giornale) Emanuele Buffolano (Presidente Modavi Protezione Civile)

Introduce: Daniele Mioni (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Alessandro Balboni (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 13 – Area Libri

Presentazione di “STORIA D’ITALIA DEL CALCIO E DELLA NAZIONALE” di Mauro Grimaldi

Dialoga con l’autore: Alfonso Pepe (Direzione Nazionale GN)

Ore 13 PRESENTAZIONE PREMIO ALMERIGO GRILZ

Monologo “40 anni di giornalismo di guerra” di Fausto Biloslavo

Introduce: Nicole Matteoni (Direzione Nazionale GN)

Ore 15 ROTTA DI COLLISIONE

Dialogo tra Andrea Delmastro (Sottosegretario alla Giustizia) e Marco Travaglio (Direttore Fatto Quotidiano)

Modera: Nicola Caruso (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 16,30 FINALMENTE IL MERITO

Coordinate per portare in alto la scuola e l’università

Intervengono:

Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della ricerca) Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del merito) Introducono e moderano Nicola D’Ambrosio (Presidente Azione Universitaria) Riccardo Ponzio (Presidente Azione Studentesca)

Ore 18 COSA RESTA DELL’UMANO

Viaggio attorno l’intelligenza artificiale ed il post umano.

Intervengono:

Francesco Borgonovo (Giornalista La Verità) Paolo Benanti (Teologo, saggista) Andrea Venanzoni (Costituzionalista, saggista) Guerino Bovalino (Sociologo) Antonio Teti (Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica Università “G. D’Annunzio”) Alessandro Amorese (Capogruppo FDI Commissione Cultura Camera)

Introduce: Guido Cabrele (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Carlo Andreoli (Presidente Direzione Nazionale AU)

Ore 19,30 INTERVISTA STELLARE

Angelo Mellone (Direttore Day Time RAI) dialoga con Brunello Cucinelli (Stilista e imprenditore)

Introduce: Gabriele Sgueglia (Presidente GN Toscana)

Ore 20:30 PREMIO FENIX

Luigi Busà (Campione olimpico di Karate) e Di.Di. Diversamente Disabili

Consegna il premio: Andrea Abodi (Ministro dello sport e delle politiche giovanili)

Modera: Dalila Ansalone (Vicepresidente AU)

Ore 21 RACCONTARE LA REALTA’

Coordinate per portare in alto l’informazione

Intervengono:

Francesco Filini (Vicepresidente Commissione vigilanza Rai) Gian Micalessin (Giornalista, inviato di guerra) Tommaso Cerno (Direttore de L’Identità) Giovanni Marinetti (Giornalista, autore televisivo) Alessandro Tommasi (Cofounder Will Media) Luana Lavecchia (Responsabile relazioni istituzionali TikTok Italia)

Introduce: Andrea Cacciavillani (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Alessandro Imperiali (Ufficio stampa GN)

SABATO 1 LUGLIO

Ore 9 ASSEMBLEA DEGLI AMMINISTRATORI DI GIOVENTU’ NAZIONALE

Introducono: Emilio Serra (Sindaco di Gesturi), Michele Schiavi (Consigliere regionale Lombardia), Tommaso Razzolini (Consigliere regionale Veneto), Angelica Lupacchini (Consigliere Comunale Ancona)

Ore 10,30 – Area Libri

Presentazione di “OICOFOBIA” di Spartaco Pupo

Dialoga con l’autore: Domenico Carbone (Consigliere nazionale studenti universitari AU)

ORE 11 INTERVISTA STELLARE

Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo) e Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche)

Intervistati da Antonio Rapisarda (Giornalista Libero)

Ore 11, 30 CUSTODISCI UN SOGNO, LA VITA TI SORRIDE

Coordinate per portare in alto la gioventù.

Intervengono:

Maria Teresa Bellucci (Viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali) Paola Frassinetti (Sottosegretario all’Istruzione) Alberto Balboni (Presidente Commissione Affari Costituzionali Senato) Antonino Tamburello (Psichiatra) Nicola Ferrigni (Direttore osservatorio “Generazione Proteo”) Chiara La Porta (Vicepresidente Gioventù Nazionale) Francesco Piemonte (Modavi Onlus)

Introduce: Giulia Sciortino (Consigliere nazionale studenti universitari AU) Modera: Francesco Quattrociocchi (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 16 – Area Libri

Presentazione di “L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA” di Harukichi Shimoi

Dialoga con Daniele Dell’Orco (Idrovolante Edizioni): Mario Russo (Consigliere nazionale studenti universitari AU)

Ore 17 SVANIRA’ COME UN INCUBO

Coordinate per sconfiggere la mafia

Intervengono:

Wanda Ferro (Sottosegretario dell’Interno) Chiara Colosimo (Presidente Commissione antimafia) Rita Dalla Chiesa (Deputato FI) Antonino Monteleone (Giornalista de Le Iene)

Introduce: Italo Cirielli (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Giovanni Magni (Direzione Nazionale GN)

Ore 18 LE RADICI NEL FUTURO

Francesco Verderami (Editorialista Corriere della Sera) intervista Fabio Rampelli (Vicepresidente della Camera dei deputati)

Introduce: Simone D’alpa (Direzione Nazionale GN)

Ore 18,30 LE SFIDA DELL’EUROPA DELLE PATRIE

Coordinate per portare in alto il Vecchio Continente

Intervengono:

Raffaele Fitto (Ministro degli Affari europei, delle politiche di coesione e del PNRR) Carlo Fidanza (Capo delegazione FDI Parlamento Europeo) Antonio Giordano (Segretario Generale ECR) Nicola Procaccini (Co-presidente ECR Parlamento Europeo) Francesco Semprini (Corrispondente da New York, inviato di guerra La Stampa) Francesco Di Giuseppe (Vicepresidente Gioventù Nazionale) Rasmus Giertz (Sweden Democrats) Michal Chladek (Civic Democratic Party)

Introduce e modera: Maicol Busilacchi (Segretario Internazionale GN)

Ore 19,30 IL FUTURO È IL LAVORO

Coordinate per rilanciare l’occupazione in Italia

Intervengono:

Marco Osnato (Presidente Commissione finanze Camera) Walter Rizzetto (Presidente Commissione lavoro Camera) Ylenjia Lucaselli (Capogruppo FDI Commissione Bilancio Camera) Marta Schifone (Capogruppo FDI Commissione Lavoro Camera) Davide Peli (Presidente ConfArtigiani Giovani) Veronica Barbati (Presidente Coldiretti Giovani) Marco De Cesare (Segretario UGL giovani)

Introduce: Carlo Alberto Correale (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Francesco Armone (Vicepresidente AU)

Ore 20,15 ATREJU, DEDALO, FENIX: LA FORMA DEI NOSTRI SOGNI

Coordinate delle feste giovanili che hanno portato al Governo della Nazione

Intervengono:

Galeazzo Bignami (Viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti) Augusta Montaruli (Vicecapogruppo FDI Camera) Marco Perissa (Deputato FDI) Andrea Volpi (Deputato FDI)

Introduce: Lorenzo Allegrucci (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 21 COME STELLE DANZANTI

Coordinate per portare in alto il mondo dell’arte e della musica

Intervengono:

Federico Mollicone (Presidente Commissione Cultura Camera) Lucio Malan (Capogruppo FDI Senato) Leonardo De Amicis (Direttore d’orchestra) Alessandro Giuli (Presidente Fondazione MAXXI) Emanuele Merlino (Scrittore) Julian Borghesan (Conduttore RAI )

Introduce: Grazia Di Maggio (Commissione Cultura Camera) Modera: Rosario Losiggio (Consigliere nazionale studenti universitari AU)

Ore 22,30 UN SABATO ITALIANO

Karaoke Musica italiana ed esibizioni dal vivo

Conduce:

Julian Borghesan

DOMENICA 2 LUGLIO

Ore 10 TRACCIA LA ROTTA

Coordinate per portare in alto l’Italia

Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare)

Introduce: Chiara La Porta

Ore 11 Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura) Introduce: Francesco Di Giuseppe

Ore 11,30 Daniele Capezzone (Giornalista)

Ore 12,30 Guido Crosetto (Ministro della Difesa) Introduce: Stefano Cavedagna

Ore 13 Chiusura FENIX “Lo chiameremo futuro”

Fabio Roscani (Presidente Gioventù Nazionale)