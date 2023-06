El Mundo: “Berlusconi forever”. The Guardian: “Kingmaker della politica italiana”. Le aperture dei siti stranieri

La notizia della morte di Silvio Berlusconi sta facendo il giro del mondo, in apertura dei siti dei principali media internazionali. Dalla Bbc al Guardian, dalla Cbs a Sky News; da Al Jazeera a Arab News, da Le Monde, che è stato il primo sito europeo a diffondere la notizia, a El Pais; da Indian Times al Financial Time, da Deutsche Welle al Jerusalem Post, al Japan Times: tutti hanno la breaking news della scomparsa del Cavaliere. El Mundo ha un titolo molto evocativo: “Berlusconi forever”. Berlusconi per sempre.

Tutti i siti on line stranieri salutano Berlusconi

Immediata è stata la reazione delle agenzie non appena la notizia della scomparsa del Cavaliere ha lasciato tutti senza fiato: la Reuters, poi la Efe che parla di “personaggio chiave della politica italiana”; mentre l‘Afp ricorda che era stato “soprannominato l’immortale per la sua longevità politica. Un imprenditore audace e innovativo che ha inventato la televisione commerciale con le paillettes. Politico e uomo d’affari che è riuscito a schivare ogni tipo di turbolenza“. “Figura instancabile nella politica italiana“, Berlusconi è morto a 86 anni, scrive Le Figaro. Mentre Le Monde nota come sia stato una “figura di spicco della destra italiana”. “E’ morto Silvio Berlusconi, l’uomo che ha definito l’Italia del XXI secolo”, aggiunge El Pais, in apertura: “Tre volte primo ministro, proprietario di Mediaset ed ex presidente del Milan, l’imprenditore 86enne ha costruito la narrazione dell’Italia moderna“.

“Le Monde” per primo ha annunciato la notizia della morte di Berlusconi

Spicca il commento di “El Mundo”, un necrologio – “Berlusconi, forever”- in cui si nota come “il Cavaliere fu tanto amato quanto odiato”. “Magnate milionario, uomo d’affari, che aveva creato la più grande società di media italiana, Berlusconi -scrive The Telegraph– ha anche trasformato il panorama politico del Paese”. Per il Guardian, “Berlusconi è stato uno dei politici di primo piano in Italia. Tornando in auge come politico nel 2017”. E ha ha ricordato come “Il Cavaliere Berlusconi è stato spesso considerato il “kingmaker” della politica italiana”.

Siti stranieri, El Pais: “Berlusconi ha costruito la narrazione dell’Italia moderna”

Per Bloomberg, quella di Berlusconi è stata una delle figure più influenti della politica italiana degli ultimi tre decenni. “Ha costruito un impero televisivo negli anni ’80 prima di schierare la sua abilità nello spettacolo e vincere tre elezioni nazionali”, ha scritto il sito statunitense. Sottolineandone la sua longevità politica, avendo servito più di nove anni come primo ministro, guidando quattro diversi governi: “un mandato senza precedenti in un Paese afflitto da governi a porte girevoli”. In un secondo momento ha contribuito a “fare il re nel portare al potere le coalizioni di centrodestra, anche quando il suo partito non era più la forza dominante“. Per Deutsche Welle “è probabile che la sua morte cambi radicalmente le dinamiche della politica italiana nei prossimi mesi“.