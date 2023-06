Da Gabriele d’Annunzio a Dante, le panchine letterarie fanno crescere l’amore per la cultura

Qualche giorno fa, a Limena (Pd), è stata inaugurata la prima di una serie di panchine letterarie. Ad occupare il posto d’onore Gabriele d’Annunzio, del quale ricorre quest’anno il 160° anniversario della nascita, rappresentato seduto in lettura, con affianco la prima strofa della sua poesia simbolo, La pioggia nel pineto. L’idea di dedicare questa opera al Vate è nata dal desiderio degli Assessori alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Daniela Favaro e Giovanni Faccin, di promuovere anche nei modi meno convenzionali l’amore per la Letteratura e la Lettura. L’intento è quello di stimolare la conoscenza dei grandi autori della storia riproducendo in maniera artistica versi e citazioni delle loro opere più famose. Un modo estemporaneo per tenere viva la Cultura del Libro.

Panchine letterarie, le prime ci furono a Londra

L’esperienza delle panchine letterarie è relativamente recente. Le prime panchine sono state installate a Londra , nel 2014, dalla National Literary Trust, un’associazione culturale no profit fondata nel 1993 con lo scopo di migliorare il livello culturale nelle zone più svantaggiate del Regno Unito e prende il nome di “Books About Town”. Il risultato: cinquanta panchine a forma di libro aperto decorate da illustratori professionisti e artisti locali. Ogni panchina a rappresentare un’opera letteraria dei maggiori autori inglesi e mondiali, tra queste 1984 di George Orwell, Mrs Dalloway scritto da Virginia Wolf, Peter Pan nato dalla penna di James Matthew Barrie o il romanzo Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.

Il progetto “Eterno Dante”

In Italia le prime panchine letterarie sono comparse a Foggia, grazie all’Università, ispirate ai libri più belli della storia. Poi ancora a Macchiagodena, in Molise, a Terrasini in Sicilia, a Napoli, a Ercolano. Nel Lazio alla fine del 2021 sono state inaugurate delle panchine a tema dantesco per il progetto “Eterno Dante” in dodici Comuni della regione, con alcuni dei versi più significativi della Divina Commedia, al fine di avvicinare persone che, con i canali tradizionali, non sarebbero mai arrivate alla lettura della Divina commedia. Panchine letterarie hanno abbellito l’Aquila, a febbraio 2022, con citazioni di scrittori celebri quali Hemingway, Merini, Gadda, Silone. Ora tocca al Comune di Limena con d’Annunzio.

Il nuovo immaginario italiano

Per la loro immediatezza e per la capacità che hanno di coinvolgere emozionalmente i cittadini, le panchine letterarie possono diventare uno strumento importante per costruire il nuovo immaginario italiano, destando curiosità, entrando nella quotidianità di chi le “intercetta”, riavvicinando i cittadini di ogni età ad una memoria condivisa, riproducendo in maniera artistica versi e citazioni delle loro opere più famose. Non solo letteratura però. Nel corso degli anni sono state infatti realizzate panchine ispirate anche a grandi artisti e personaggi storici, riproducendo le loro opere più famose o citazioni.

Le panchine letterarie e la memoria dei luoghi