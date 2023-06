Cruciani e Scanzi, rissa e insulti sulla carne d’orso. “Lavati”. “Ma chi è e che vuole da me?” (video)

Volano parole grosse, a distanza, tra Giuseppe Cruciani e Andrea Scanzi, che nei rispettivi programmi si accusano, si insultano, si scagliano l’uno contro l’altro col pretesto della discussione sull’uccisione dell’orso trentino. E in particolare, dopo la “provocazione” di Cruciani, che s’è fatto fotografare mentre mangia carne di orso importata legalmente dalla Slovenia, Scanzi s’è prodotto in un video, che pubblichiamo in basso, nel quale si chiede “chi sia quel signore, diversamente lavato, che si segnala per quella roba di mangiare carne di orso, che senso ha, perché lo fa…”, e via dicendo, tra ironie e insulti.

Poi è arrivata la replica di Cruciani, nel corso della sua trasmissione, “La Zanzara“, nella quale il giornalista ha dato dell’imb… a quel signore “col nome che inizia con la A e finisce con la S” e del quale lui non si cura e fa quello che vuole. Un siparietto, tra i due, peraltro non nuovo, visto che i due giornalisti da sempre si punzecchiano, scatenando i rispettivi fans. “Con questo video Scanzi ha dimostrato ancora una volta la completa e totale ossessione verso Cruciani: è palese che lo soffre tantissimo ed è invidioso del suo successo…”, scrive uno. “Scanzi che accusa Cruciani di teatralità mentre sta trasmettendo da uno studio con la scritta Peaky Scanzi dietro e gli occhiali da sole indosso. Però l’idea di Cruciani che ruba la coperta a un clochard è buona, vai Giuseppe!”, aggiunge un altro.

IL VIDEO DELLA RISSA TRA CRUCIANI E SCANZI