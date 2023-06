Conte seppellisce il “campo largo”: «Nessuna alleanza se prima il Pd non dice “no” alle armi»

Elly Schlein chiama, ma Giuseppe Conte non risponde. Meglio ancora, pone condizioni: il Pd abbandoni il «fronte bellicista» e il M5S torna a dialogare. A sinistra stanno messi così: male, anzi malissimo. Il capo pentastellato, in verità, fa di necessità virtù dal momento che l’elettorato del suo movimento è allergico alle alleanze organiche. Già, l’antica vocazione antisistema impedisce al M5S di ragionare per schieramenti. Significa che il “campo largo” vagheggiato da Enrico Letta e tenuto in vita dalla Schlein è, per Conte, una ricetta improponibile. Anzi, più tentano di propinargliela, più lui si ritrae.

L’Ucraina divide Conte e Schlein

E quando indica il pacifismo come comune terreno d’incontro con il Pd sa bene di allungare alla Schlein la classica polpetta avvelenata. La leader dem, infatti, non potrà mai accettare la sua condizione, pur essendo lei intimamente contraria all’invio delle armi all’Ucraina. È, infatti, consapevole che un deragliamento dalla linea sin qui tenuta rischierebbe di spaccarle il partito a metà. Ne ha avuto un assaggio quando ha dovuto sconfessare il neo-vicecapogruppo Paolo Ciani, espressione della Comunità di Sant’Egidio, che sull’argomento si era spinto un po’ oltre.

Il duello con Vespa

Non è dunque per caso se dalla masseria Li Reni, dov’era ospite di Bruno Vespa, Conte sia arrivato persino a duellare con il conduttore tv sul tema della pace. È esattamente da lì che ha ufficialmente annunciato per il prossimo 17 giugno una manifestazione contro l’invio delle armi in Ucraina. «La strategia fin qui seguita – ha detto a Vespa – non ci ha portato da nessuna parte». Parole che imbarazzano la Schlein, ma che trovano indubbiamente ascolto presso una parte non trascurabile dell’elettorato dem. Conte vuole cannibalizzare il Pd in vista delle elezioni europee agitando il vessillo della pace e della malcelata ostilità agli Stati Uniti. Per la Schlein è la scommessa della vita: arginare il M5S senza perdere la possibilità di poter, un giorno, allearvisi. Ma è facile solo a dirsi…