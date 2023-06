Bolsonaro minimizza l’assalto di gennaio: «Erano signorine con la Bibbia sotto il braccio»

L’assalto alle istituzioni brasiliane dell’8 gennaio, al contrario della recente rivolta della Wagner in Russia che ha visto protagonisti «decine di migliaia di uomini armati», è stato condotto da «signorine con la Bibbia sotto il braccio». Lo ha dichiarato l’ex-presidente brasiliano Jair Bolsonaro minimizzando l’assalto alle sedi dei Tre Poteri a Brasilia. «Si parla di colpo di Stato in Brasile dal 1964, non da ora» ha detto in un’intervista rilasciata a Folha de Sao Paulo, mentre è attesa la decisione sul suo futuro politico del Tribunale superiore elettorale (Tse) che potrebbe inibirlo dalle attività politiche per otto anni.

Così Bolsonaro in un’intervista

In relazione al voto dei giudici, Bolsonaro ha definito «assurdo» che nelle deliberazioni siano stati inclusi gli attacchi dell’8 gennaio così come le critiche che ha rivolto al sistema elettorale brasiliano e alle urne elettroniche. «Adesso in Russia c’è stata una rivolta del Gruppo Wagner. Là c’erano decine di migliaia di uomini armati da entrambe le parti, con carri armati nelle strade. In Brasile, l’attacco è stato fatto da signorine con la Bibbia sotto il braccio e giovani con la bandiera sulle spalle», ha osservato l’ex presidente, che ha anche minimizzato il contenuto dell’incontro con decine di ambasciatori in cui aveva denunciato le presunte carenze del sistema elettorale brasiliano.

L’ex-presidente si dichiara innocente

«Nessuno ha parlato di frode», ha insistito Bolsonaro, che ha ribadito la sua innocenza. Di fronte alla possibilità che non possa candidarsi alle prossime elezioni, Bolsonaro ha anticipato che potrebbe lasciare il Brasile per gli Stati Uniti, dove ha offerte di lavoro nel campo della pubblicità. «Stimo che lì vivano 1,4 milioni di brasiliani. Non conosco il numero esatto. Sono stato invitato a fare il ragazzo della pubblicità. Per vendere immobili, un sacco di cose», ha detto Bolsonaro, che ha nuovamente escluso una possibile candidatura di sua moglie, Michelle, a causa della mancanza di esperienza.