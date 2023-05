Volano avvoltoi sui morti dell’alluvione. Piccolotti, moglie di Fratoianni: “Colpa del governo Meloni” (video)

“Le disastrose alluvioni in Emilia? Non è colpa dei no degli ambientalisti di sinistra. La verità è che questo governo non è nemmeno clima negazionista, è un governo di climafreghisti”, spiega Elisabetta Piccolotti, deputata di Verdi e Sinistra e moglie di Nicola Fratoianni. A “Otto e mezzo“, condotto l’altra sera da Giovanni Floris, s’è unita al partito degli “avvoltoi” politici che scarica sul governo in carica, e non sulle amministrazioni locali o sui governi precedenti, le colpe del disastro e delle vittime del maltempo in Emilia.

Piccolotti si unisce agli “avvoltoi” del maltempo, come Saviano…

Per qualcuno, come Roberto Saviano, anche una tragedia come quella dell’Emilia è un buono spunto per una polemica contro il governo Meloni, con la tesi del negazionismo, ripresa anche dalla Piccolotti. “Noi come ambientalisti non ci siamo mai opposti a nessuna opera, dare a noi la colpa è come dare la colpa delle malattie ai medici”, replica la Piccolotti ad Aldo Cazzullo in studio. “La verità è che il governo sa benissimo che il clima sta cambiando che le consguenze sono gravi ma fa come se fosse effetto del destino, dell’impredividibilità, ma gli eventi avversi stanno aumentando e voglio sapere che intende fare il governo per evitare disgrazie…”. E i governi passati, prima di quello di centrodestra, che hanno fatto? E l’assessore Schlein, in Emilia Romagna? Mistero. ,

Elisabetta Piccolotti, moglie di Nicola Fratoianni, è nata a Camerino (in provincia di Macerata) il 10 febbraio 1982. Laureata alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma 3, dal 2017 è stata eletta segretaria regionale di Sinistra Italiana in Umbria. Alle ultime elezioniè stata catapultata a Lecce per concorrere per un posto alla Camera. Inizialmente era scattato il seggio di Bari (e quindi lei era fuori) ma poi i riconteggi le avevano regalato il seggio.