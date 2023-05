Terrorismo, Londra sta per inserire anche il gruppo Wagner nella black list accanto a Isis e al Qaeda

Il Times rivela, citando una fonte del governo britannico e parlando di una misura per esercitare ulteriore pressione nei confronti della Russia, che la Gran Bretagna sta per inserire formalmente il gruppo di mercenari della compagnia militare privata Wagner – l’equivalente russo della statunitense Blackwater, la più famosa al mondo – nella black-list delle organizzazioni terroristiche, a fianco di al-Qaeda e dell’Isis, lo Stato Islamico.

Sia gli Stati Uniti che la Gran Bretagna schierano da anni, sui fronti più caldi del pianeta, centinaia di compagnie militari private come la Wagner formate da ex-militari e mercenari ed utilizzate, senza troppe remore, dal Pentagono dal Dipartimento della Difesa Usa, dalle maggiori agenzia di intelligence statunitensi così come dal Mod, il ministero della Difesa britannico affiancandole ai reparti regolari ma con compiti più specialisti. E, anzi, il costo di reclutamento di questi gruppi paramilitari la cui proprietà è quasi sempre celata in paradisi fiscali, è una voce molto importante e seria nei budget delle istituzioni dei due paesi.

Sono ben 17 le compagnie militari private britanniche utilizzate spesso da Londra sui teatri di guerra più critici. E fra queste spiccano, per importanza, nomi come Aegis Defence Services, Aegis Defence Services, ArmorGroup.

La decisione della Gran Bretagna sul gruppo Wagner, che ha avuto un ruolo fondamentale nel conflitto russo ucraino e che è recentemente salito alla ribalta nell’offensiva di Bakhmut, la città simbolo conquistata da Mosca dopo settimane di feroci combattimenti e ritenuta un modo strategico, sarebbe ”imminente” e dovrebbe essere formalizzata nelle prossime settimane, aggiunge la fonte.

Contemporaneamente i 331 deputati dell’Assemblea francese hanno votato all’unanimità una risoluzione per chiedere all’Unione europea che il gruppo Wagner sia inserito nella sua lista di organizzazioni terroristiche.

Anche la Francia utilizza ampiamente compagnie militari private e, peraltro, Parigi ha una grande e celebre tradizione in fatto di mercenari che, per efferatezza, non sono stati secondi a nessuno.

Indimenticabili gli atti di violenza feroce – noti come marocchinate – e le brutalità compiute soprattutto contro le donne italiane, dai goumier marocchini inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia , il famoso Cef, il Corps expéditionnaire français en Italie, durante la campagna d’Italia della seconda guerra mondiale. Violenze terribili per cui la Francia non ha mai chiesto scusa.

La crociata di Gran Bretagna e Francia contro la Wagner renderebbero un reato penale appartenere al gruppo guidato da Yevgeny Prigozhin, partecipare alle sue riunioni, incoraggiarne il sostegno o portare il logo del gruppo in pubblico.

Previste anche sanzioni finanziarie nei confronti del gruppo, che avrebbe quindi difficoltà a raccogliere fondi, prevede il Times.

La risoluzione votata dal Parlamento francese ha invece lo scopo di ”rafforzare gli strumenti giuridici contro il gruppo Wagner. Aggiungerlo alla lista della Ue colpirebbe tutti gli stakeholder, le banche, che rendono possibile la sua attività”, sostiene Benjamin Haddad, deputato appartenente al partito del presidente Emmanuel Macron e uno degli autori del testo. La risoluzione non è vincolante ma invia “un messaggio politico e simbolico”, ha affermato Haddad.